Časy se změnily třeba na Mladoboleslavsku – a zasahuje to i na Nymbursko. Tato změna se týká ranního spoje na lince číslo 442 Lysá nad Labem–Benátky nad Jizerou–Mladá Boleslav. Čas odjezdu z Lysé se posouvá o deset minut dopředu, z 6:36 na 6:26, příjezd na autobusové nádraží v Mladé Boleslavi pak ze 7:34 na 7:29; „ztracených“ pět minut souvisí s tím, že autobus pět minut postojí v zastávce Benátky nad Jizerou, u hřbitova. Hodně podobný je desetiminutový posun na lince 699 v úseku Chotětov–Mladá Boleslav. Z Chotětova se nově vyjíždí v 6:35, autobus pět minut postojí v zastávce Horky nad Jizerou a na autobusové nádraží v Mladé Boleslavi dorazí v 7:17. O pět minut se pak posouvají časy jízdy v opačném směru: z Mladé Boleslavi (7:25) do Chotětova (8:04).

Změna s ohledem na cestování školáků se na Mladoboleslavsku týká také linky 431. Souvisí s dojížděním dětí mezi obcemi Kochánky a Předměřice nad Jizerou. V tomto případě jde o návrat domů, který má usnadnit úprava odpoledního spoje z Předměřic do Benátek nad Jizerou. K posunu ale došlo i u spoje linky 790 jezdící v benešovském okrese. V tomto případě je důvodem jednak zajištění dopravy žáků do vlašimských škol, jednak přejezd autobusu na linku městské hromadné dopravy ve Vlašimi.

Zrušení zastávky znamená komplikaci

Změny přináší říjen i v případě několika středočeských zastávek – a v jednom případě rozhodně nejde jen o úpravu takzvaně kosmetického charakteru. U Mníšku pod Brdy na Praze-západ došlo na zrušení zastávky nazvané Mníšek pod Brdy, závod, hlavní silnice. Konec jejího fungování souvisí s modernizací dálnice D4, u níž se nacházela, a její zrušení je definitivní; nepočítá se s tím, že by se po dokončení prací zastávka k dálnici vrátila. Zastávky, z nichž autobusy vyjíždějí přímo do rychlého provozu, u dálnic být nesmějí. U D4 jich několik zůstalo z minulosti, kdy se jednalo o k komunikaci s jinými parametry: nikoli o dálnici, ale o rychlostní silici. Postupně by měly zaniknout všechny.

V Mníšku se zrušení setkalo s nelibostí – a zní argumenty, že hodně sloužila mladým lidem, kteří dojíždějí do středních škol v Příbrami. Rozhodnutí o zániku zastávky je však definitivní, což znamená nutnost přestupu v Dobříši (s využitím linek 317 stavící v Mníšku na náměstí a 395) nejen po dobu prací na dálničním sjezdu, ale i po jejich dokončení (s čímž se počítá za měsíc). Přímá linka 393 mezi Prahou a Příbramí už v Mníšku nestaví. Město se snaží dojednat zřízení náhradní zastávky.

Podobně zaskočit by cestující neměly ostatní aktuální změny zastávek autobusů, jež se vesměs týkají Nymburska. Konkrétně Lysé nad Labem. Tam mimo jiné vznikla nová zastávka v Litoli – u křižovatky s Husovu ulicí. V oblasti Litole se také uplatňuje několik nových názvů zastávek: Dobrovského sady, Boženy Němcové (dříve Mírov) a Družstevní (dříve Borek).