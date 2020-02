Právě Blažkovy reportáže přitáhly v létě roku 2018 zájem k využívání Škody Superb krajského úřadu, již měla hejtmanka k dispozici nejen pro služební jízdy, ale i pro soukromé využití. Blažkova zjištění však tehdy vzbudila rozruch: ukázala, že za volantem krajského auta byl často k vidění i Jakub Pokorný, hejtmančin manžel – a to třeba cestou z domova do práce v kadeřnictví. Tedy zjevně bez jakékoli souvislosti s fungováním Středočeského kraje.

Hejtmanka tedy vysvětlovala, jak mají s mužem rozděleny role, kdy on jí zajišťuje zázemí a z podstatné míry se stará o chod domácnosti, zveřejnila smlouvu, která poskytovat auto manželovi umožňovala – nicméně se omluvila, superb zaparkovala na dvoře krajského úřadu s tím, že uhradí vše, co v souvislosti s užíváním auta pro soukromé účely zaplatit má – a tahle praxe, byť podle smlouvy byla v pořádku, se už nebude opakovat. Společně s ní 13. srpna 2018 vystoupil na setkání s novináři i Jakub Pokorný. Prohlásil, že žádného předmětu Středočeského kraje, kromě manželky, se už ani nedotkne.

V pondělí hejtmanka Jermanová uvedla, že věcí se následně zabývala policie, která měla k dispozici všechny dokumenty včetně knihy jízd a přehledu plateb. „Tuto kauzu odložila,“ upozornila na závěr policejního šetření: nebylo zjištěno, že by se kdokoli dopustil protiprávního jednání.

Kolik aut je tedy ve hře?

Vysvětlila jaké, jak to má s krajskými au ty nyní. Především má k dispozici auto s řidičem, které však nevyužívá sama; sdílí je s dalšími úředníky. Dále pak má svěřené služební auto z titulu předsedkyně bezpečnostní rady kraje, aby byla schopna kdykoli reagovat na mimořádnou událost. Podle Seznamu jde o novou octavii v combi verzi. Připomněla, že to kraj rozhodně vyjde levněji, než držet neustále v pohotovosti auto s řidičem. Tohle vozidlo užívá podle vlastních slov asi rok a za tu dobu najela – výhradně v rámci služebních jízd – kolem 1200 kilometrů.

„Auto používám v souladu se smlouvou,“ zdůraznila. Většinou však vůz stojí před domem v Benešově, kde hejtmanka bydlí. „Manžel moje služební auto nepoužívá,“ připomněla dále. S tím, že její muž jezdí jiným vozidlem, pořízeným na operativní leasing. Tenhle manželův vůz ostatně využívá i ona.

Novinář Blažek nicméně upozornil, že podle dokumentů, jež má k dispozici, může hejtmančin manžel krajskou octavii řídit také. Ano, souhlasí Jermanová – s tím, že taková jsou pravidla daná krajským úřadem. Nicméně: neděje se to. Podle slov hejtmanky nejde o nic nadstandardního. „Je to v rámci interního předpisu kraje,“ sdělila.

Do Blažka se navíc pustila poměrně zostra. Jeho zájem o svou rodinu označila za „šikanózní“, přičemž podle ní překračuje mantinely novinářské práce. Alespoň ona to vnímá jako zapojení do politického boje po boku STAN a ODS, prezentovala své mínění v rámci programu tiskové konference. Nelíbí se jí třeba zájem o to, kolik měsíčně splácí v rámci hypotéky. Ohradila se také proti formulacím v textu o sobě a své rodině. Ano, tak má o 16 let mladšího manžela. No a co? A že jde o kadeřníka? Živí se poctivou prací! K tomu se zvládá starat o její dceru…

Jak drahé jsou odpovědi na Blažkovy dotazy?

Došlo i na argumenty vyjádřené v penězích. Hejtmanka Blažkovi vypočetla a vyčetla, že agenda spojená s odpovídáním na jeho dotazy už kraj přišla na 400 tisíc korun. „To je nadstandardní vybavení počítačové učebny – třeba ve škole v Kolíně, odkud vy pocházíte,“ naznačila, jak vidí souvislosti.

Blažek následně kolegům řekl, že jinou možnost než podávat žádosti podle zákona číslo 106/1999 o svobodném přístupu k informacím nemá. Jinak prý od krajského úřadu údaje nezíská. Nová fakta o služebním autě kraj poskytl až na základě informačního příkazu Ministerstva vnitra ČR. V souvislosti s ním reagovala v minulém týdnu středočeská organizace STAN tiskovou zprávou, že pokud kraj žádosti serveru Seznam nevyhoví, hrozí úřadu exekuce.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub následně upozornil, že požadované informace byly žadateli poskytnuty v plném rozsahu podle ustanovení informačního příkazu – a i kdyby se tak nestalo, úvahy o exekuci nejsou ničím podložené.