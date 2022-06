Hovoří o Janu Lichtnegerovi, bývalém řediteli KSÚS. Toho poté, co se ukázalo, že se o něj zajímají kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu, nejprve vedení kraje postavilo mimo výkon funkce – a následně v úterý 21. června přišlo odvolání a jeho prozatímní nahrazení náměstkem pro investice Alešem Čermákem. Ten má v čele organizace působit po dobu, než z výběrového řízení vzejde nový ředitel. Hlavním argumentem pro odvolání, o němž bezprostředně po tomto rozhodnutí informovali novináře hejtmanka Petra Pecková (STAN) a krajský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS), se stalo zjištění, že na samém počátku letošního června Lichtneger prodal jednu ze svých firem podnikateli Zakaríovi Nemrahovi. Ten je nyní ve vazbě, kam putoval jako jedna z údajně klíčových postav „pražské“ kauzy.

Odvolaný ředitel středočeských silničářů: Jeho kroky posoudí forenzní audit

Bezděk coby první místopředseda zastupitelského klubu ANO informoval, že společně s kolegy požadují po vedení kraje vysvětlení – a to takové, které začne od začátku. „Původ spatřujeme v samotném výběrovém řízení na ředitele KSÚS, které proběhlo na počátku roku 2021,“ konstatoval. S tím, že ANO požaduje detailní informace o průběhu výběrového řízení – včetně jmen všech členů výběrové komise, která jako vítězného uchazeče doporučila právě Lichtnegera. „Jsme toho názoru, že ne všichni, kdo se bezprostředně účastnili výběru ředitele KSÚS, postupovali řádně, objektivně a nezaujatě,“ prohlásil s tím, že takoví lidé podle něj nesou „svůj díl odpovědnosti“ za to, co se dělo po nástupu Lichtnegera do funkce.

K loňskému výběrovému řízení hejtmanka Pecková již v úterý uvedla, že se přihlásilo devět uchazečů, které posuzovala jedenáctičlenná výběrová komise. V ní byli zastoupeni jak odborníci na dopravu, tak lidé z personálních agentur. Z hodnocení vzešel jako vítěz právě Lichtneger, u něhož bylo doporučením i to, že přichází ze stejné funkce: před nástupem do KSÚS šéfoval správě silnic Karlovarského kraje. „Výběrová komise ho doporučila – a my ho jako rada kraje jednomyslně schválili,“ připomněla Pecková rozhodování z loňského února.

„Když to analyzuji zpětně, neumím si představit, co jsme mohli udělat víc,“ konstatovala. Zdůraznila, že tehdy se nevyskytl ani stín podezření směrem k souvislostem, o nichž se hovoří nyní. Byť se objevily výhrady i anonymní dopisy, vesměs podle hejtmančiných slov zdůrazňovaly jediné: že má Lichtneger údajně blízko k politikům z ANO z bývalého vedení Karlovarského kraje. „My jsme si uvědomovali, že jde o horké křeslo – a anonymním informacím jsme nepřikládali žádnou váhu,“ konstatovala. S dodatkem, že anonymních podání se v době výběrového řízení objevilo víc; týkala se prý většiny uchazečů.

Vyhazov šéfa krajských silničářů chod organizace nezastaví. Dusno ale bude

Bezděk v neděli naznačil, že debaty lze čekat i kolem nového výběrového řízení na budoucí obsazení ředitelské funkce. „Uvedl: „Souhlasíme se stanoviskem dozorčí rady KSÚS požadujícím standardní způsob výběru nového ředitele. Odmítáme výběrové řízení na pozici ředitele tak, jak zbrkle prosazuje rada Středočeského kraje.“

Podle nynějších předpokladů by krajští radní měli vyhlášení konkursu schvalovat už ve čtvrtek 30. června.