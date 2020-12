Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021. To je vzkaz, který prostřednictvím facebookové stránky Středočeského kraje vyslali do světa středočeští radní.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje Středočeský kraj. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Přání vánoční pohody na sociální síti však není osamocené. Nechybí ani to, jež si lze přečíst ve zcela reálném světě. Je to na pražském Smíchově, kde ve Zborovské ulici sídlí krajský úřad. Nad vjezdovou branou do dvora hejtmanství lze číst: „Krásné Vánoce všem přeje Středočeský kraj.“