OBRAZEM: U Karlštejna vykolejil rychlík plný lidí, narazil do spadlé skály

Rychlík plný lidí narazil ve čtvrtek 30. června ráno do uvolněné skály mezi Karlštejnem a Zadní Třebaní. Lokomotiva a první vagon vykolejily. Hasiči z místa evakuují asi na 150 lidí, pět osob utrpělo při nehodě lehčí zranění. Provoz na trati byl zastaven a její zprůjezdnění by mělo trvat do odpoledne. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu.

Vykolejený rychlík na železniční trati u Karlštejna. | Video: Deník/Radek R. Kaša