Parkující Středočeši jsou v Praze zaklínadlem, s nímž se v hlavním městě rozšiřují modré zóny; nově také došlo na změny cen na parkovištích P+R. Nyní se však více hovoří i o parkujících Pražanech: jejich auta po většinu času jen stojí: čekají, až se někam pojede – a zabírají parkovací stání. Řešení mají nabídnout sdílená auta jezdící mnohem častěji než ta soukromá: jedno prý může ušetřit osm až dvanáct parkovacích míst.

Ilustrační foto. | Foto: ASPEN.PR

K tomu, že kdo chce vozidlo občas užívat, ho nemusí také vlastnit (a řešit peníze na jeho nákladné pořízení i pravidelnou údržbu), se v metropoli hlásí stále více obyvatel. Ti už zapomínají na dříve oblíbené úsloví: holky a auta se nepůjčují. Říká to alespoň průzkum agentury STEM/MARK, podle kterého je to v hlavním městě hlavně postoj mileniálů: nadšenců pro nové technologie, narozených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Sdílení automobilů neboli carsharing podle něj využívá téměř 20 procent mladých Pražanů ve věkovém rozmezí 18 – 29 let – a celkově zhruba desetina lidí: 11 procent.