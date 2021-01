Miliony půjdou na obnovu venkova, ale zřejmě i na pomoc chudším oblastem

Program dotací pro malé obce ze Středočeského fondu obnovy venkova schválili v pondělí středočeští zastupitelé. Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Věslav Michalik (STAN) připomněl, že do roku 2024 by se obcím do 2000 obyvatel z tohoto zdroje mělo do roku 2024 rozdělit přes půl miliardy: 578 milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Michalik z toho „pro začátek“ navrhl nabídnout k rozdělení 50 milionů korun. Přičemž míněno je skutečně pro začátek a ne pro letošek. „Na únorovém zasedání budu při úpravě rozpočtu navrhovat navýšení o dalších 50 milionů,“ představil své plány náměstek hejtmanky. Připomněl, že jde o dotační program, který fungoval už v minulosti a mezi starosty se těší velké popularitě. Náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj Jiří Snížek (Piráti) představil drobnou změnu pravidel, mající obcím umožnit zakoupit třeba i nákladnější víceúčelové zařízení pro údržbu zeleně a odvoz odpadu. „Ne jen nářadí v ceně do 80 tisíc korun,“ poznamenal Snížek. Zastupitelé budou jednat o půlmiliardě pro obce i o drobných platbách občanů Přečíst článek › Velmi obsáhlou debatu rozpoutal opoziční návrh Gabriela Kovácse (ANO), aby se rozhodnutí odložilo o měsíc – a pravidla pro rozdělování peněz do té doby upravila tak, že by bylo možno výrazněji podpořit obce těch oblastí kraje, které se považují za sociálně a ekonomicky znevýhodněné. Podle něj by právě tento fond mohl posloužit starostům k vytvoření takové nabídky, která by pomohla udržet lidi v obci; aby se mladí obyvatelé nestěhovali pryč. Krajské zastupitelstvo má podpořit potravinovou banku. Ale až za měsíc Přečíst článek › Proti takovému nápadu se však ohrazovali například Michalik či zastupitel Pavel Telička (Spojenci). Shodně zdůrazňovali, že pro řešení problémů hospodářsky a sociálně slabých regionů by fond obnovy venkova sloužit neměl. To nakonec vyústilo v přijetí usnesení, stanovující úkol pro náměstka Snížka. Regionální rozvoj má připravit návrhy nástrojů, které umožní intervence kraje v hospodářsky a sociálně slabých regionech. Za ty jsou povazovány například Kutnohorsko, Příbramsko, Rakovnicko, Sedlčansko, Slánsko či Voticko.