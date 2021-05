Nahradí Češi cizince? Kempy se chystají na hlavní sezonu. A doufají v oživení

Pod stan, do chatky nebo zaparkovat přívěs či obytný dům. I tak může vypadat dovolená v okolí metropole, a dokonce i přímo Praze. Bývalo zvykem, že se do Středočeského kraje a Prahy takhle vydávaly skupiny Nizozemců a dalších cizinců. Ale jak to bude v době koronavirové pandemie? Deník oslovil několik kempů, aby zjistil, jak jsou připraveny na sezonu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslava Jindrová

Na cizincích jsou hodně závislé kempy v Praze. Potvrdila to vedoucí recepce dolnopočernického Campu Sokol Kateřina Borovičková. „Počet rezervací je zatím minimální. Je to dané naší specifickou situací. Jako pražský kemp jsme hodně závislí na zahraniční klientele. V minulých letech k nám jezdilo mnoho Dánů nebo Holanďanů s obytnými vozy. A z jejich pohledu trvá v cestování k nám, navíc přes dvoje hranice, stále nejistota a nestabilita. Pro Čechy je pořád netypické, aby trávili týden nebo dva v kempu v Praze,“ řekla. To, zda čeští turisté dokážou nahradit výpadek cizinců, si netroufají odhadnout ani na Slapech. Vedle dříve obvyklých turistů s trabanty z NDR nebo už porevolučních Holanďanů, jimž se zvlněná krajina Povltaví obzvlášť zamlouvá, využívali před covidem zajímavé prostředí údolní nádrže sevřené vysokými kopci zejména naši sousedi ze Slovenska. „Nedokážu odhadnout, jestli čeští turisté nahradí výpadek těch ze zahraničí. Každopádně na léto máme ještě dost místa,“ potvrdil správce kempu Marina & Glamping v Nové Živohošti Michal Václavík. Nová vlna rozvolnění: Otevírají divadla, kina i hotely. Ale za jasných podmínek Přečíst článek › I na břehu Berounky pořád mají milovníci kempování šanci. V Campu Srbsko zatím například evidují minimální počet registrací k ubytování. Důvodem bude s velkou pravděpodobností nezvykle chladný a deštivý květen. „Zatím máme minimální, prakticky žádný zájem o ubytování. Bude to zřejmě kvůli nepřejícímu počasí,“ uvedla provozovatelka kempu Pavla Horáčková. Zhruba na třiceti procentech obsazenosti pro nadcházející sezonu jsou v tuto chvíli v Malešov Camp na Kutnohorsku. „Začíná se to pomalu rozjíždět, ale velmi pozvolna, z lidí je cítit opatrnost. Prázdninové měsíce jsme loni touto dobou měli obsazené zhruba z pětačtyřiceti procent, teď je to sotva třicet," prozradil majitel kempu Ondřej Slačálek. Ten věří, že lidé ještě nakonec přijedou. Z velké části na tuzemskou klientelu je zaměřena Chatová osada Lemberk v Českém ráji. „Objednávek na ubytování mám teď tak dvacet procent. Nevím, jestli se lidé bojí nebo jestli čekají, jaká bude situace. Už loni to byla hrůza, bylo daleko méně lidí než normálně a teď mi to připadá snad ještě horší,“ řekla provozovatelka Lemberku Jana Lechnerová. Podstatně větší jistotu výdělku mají ta zařízení, která nejsou závislá jen na turistech. Ubytovna a autokemp U Podviničního rybníka u Českého Brodu si na propad příjmů kvůli pandemii koronaviru nestěžuje a na úbytek klientů také ne. „Je to ale dané tím, že nejsme závislí jen na turistech. Jsme v okolí Prahy, hodně se tu staví, takže máme v naší ubytovně hodně dělníků,“ vysvětlila provozovatelka Hana Lonská. Češi i letos vykoupili bazény. Pozor ovšem na špatné napouštění, hrozí pokuta Přečíst článek › Bez starostí s klientelou by mohly být i menší kempy, které navštěvují spíše stále stejní hosté. Jedním z mini kempů, který má maximální kapacitu 25 míst, je ten u rybníka v chatové oblasti Bílichov. Dlouhé roky ho zde provozuje Stanislav Krejza se synem Tomášem ze Slaného, který potvrdil, že je navštěvuje spíše stejná klientela. „Očekávám, že už v červnu by mohli najíždět první rekreanti,“ svěřil se Krejza. Jako z jiného světa pak působí zprávy od majitele kempu v Ostré na Nymbursku Davida Václavíka. Koronavirové časy přežil podle svých slov jen tak tak. Nyní se však situace mění a s uvolněním opatření registruje obrovský zájem. „Lidé jsou doslova nadržení, těší se na pobyt v kempu. Jde jak o majitele karavanu, tak zájemce o pobyt pod stany,“ říká provozovatel kempu. „Ozývají se mi školy v přírodě, které by u nás chtěly zajistit pobyt, nebo třeba z vysokých škol, jejichž zástupci u nás chtějí pořádat třeba víkendové semináře,“ řekl David Václavík. Opravy, pokud na ně byly peníze V době koronavirových opatření se kempy pokusily alespoň zvelebit zázemí pro návštěvníky. Tedy pokud na to majitelé měli peníze, o jejichž značné množství je covid připravil. Například Stanislav Kužel vlastní kemp na Slapnici na Rakovnicku od roku 2018 a za tu dobu areál prochází rok co rok rekonstrukcemi. „Převzali jsme ho v dezolátním stavu. Základy už jsou hotové, máme nové sociální zařízení, zrekonstruovaný hostinec, ale i chaty a pokračujeme v opravě střech. Ještě nám zbývá hřiště,“ uvedl podnikatel, pro kterého není provozování kempu jediný a zásadní způsob obživy, a tak pokles tržeb neměl na opravy žádný vliv. Na covidovém očkování už bylo přes čtyři sta tisíc Středočechů Přečíst článek › „Máme v restauraci novou podlahu a elektronický vyvolávací systém na objednávky,“ prozradila Pavla Horáčková z Campu Srbsko. V kempu U Podviničního rybníka u Českého Brodu zase rekonstruovali venkovní kuchyňky a venkovních toalety. „Uzávěry jsme využili k inventurám recepce a skladů nebo k opravě zábradlí u restaurace. Na větší investice ale nebyly finance,“ přiznala Kateřina Borovičková z pražského Campu Sokol. Ta teď doufá, že se podaří obnovit motivační program pražského magistrátu, který jim loni přivedl aspoň nějaké návštěvníky. Pokud se totiž někdo ubytoval v metropoli, získal i vstupenky do zoo či galerií a muzeí. Jak bude program vypadat letos, chce magistrát oznámit v červnu podle uvolňování protiepidemických opatření.

