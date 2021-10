Oceňování významných architektonických počinů, kdy se nemusí jednat pouze o budovy, a už vůbec ne jen o novostavby, se ve středních Čechách konalo již po osmé. Ve spolupráci s krajem a dalšími spoluvyhlašovateli soutěž tradičně organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Hvězdou roku se v celokrajském klání stavebních počinů stal podle verdiktu poroty pavilon Komplexního rehabilitačního centra benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie: získal titul Stavba roku Středočeského kraje 2021. Zvítězil mezi 38 přihlášenými realizacemi – a stal se také druhým projektem v anonymním hlasování veřejnosti, jež na webových stránkách Stavby roku běželo od 24. června do 29. září: získal 8413 hlasů.

Prvenství v podobě ceny veřejnosti v tomto případě získal díky 9279 hlasům jiný benešovský projekt: řešení kruhové křižovatky U Topolu. Celkově se do hlasování veřejnosti letos zapojilo 29 724 hlasujících.

Výhra nemocnici potěšila i překvapila

Ocenění, které získalo rehabilitační centrum, nadchlo předsedu představenstva benešovské nemocnice Romana Mrvu. „Velmi si vážím tohoto ocenění, které jsme si všichni sice moc přáli, ale do poslední chvíle slavnostního večera jsme tomu, že bychom mohli vyhrát první místo, nevěřili,“ přiznává.

Nezávislá porota složená z oborníků (jejím předsedou byl profesor Zdeněk Jiran) předeslala, že velká pozornost bude věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení i kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení i vlastní realizace stavby včetně detailů. Významným kritériem byla i kvalita investičního záměru a přínos stavby pro lokalitu i ve vztahu ke Středočeskému kraji.

Krajský titul stavby roku porotci rehabilitačnímu pavilonu udělili za uvážlivě a velmi střízlivě volené stavební materiály včetně detailů exteriéru i interiéru, které umocňují bravurně navrženou architektonickou kompozici. Porotci pochválili, že „dům poskytuje rehabilitaci těla a zároveň i ducha v inspirativním prostředí moderní architektury“.

Cenu hejtmanky Petry Peckové (STAN) pro osobnosti stavitelství za přínos kraji získal Bořivoj Kačena – za jeho lidské a manažerské kvality, které se projevily i při vedení společností, které realizovaly významnou část dopravní infrastruktury Středočeského kraje. Cena hejtmanky pro stavbu pak byla udělena revitalizaci areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Obnova gotické zvonice, barokní kostnice, farní školy, prostoru parkánů a dlažeb kolem chrámu sv. Bartoloměje Apoštola je hodnocena jako projekt, který do dříve zanedbaných a nepřístupných míst v centru Kolína vnáší svěží energii lákající k pobytu, edukaci i relaxaci.

Mosty i lávka, vodárna či škola

K dalším významným stavebním počinům, které získaly ocenění, patří lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou (cena za stavebně konstrukční řešení), sportovní hala v Kolíně-Borkách (cena za architektonické řešení), dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích (cena za stavbu určenou k veřejnému účelu) či rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 na silnici II/272 v Lysé nad Labem (cena za dopravní infrastrukturu).

Uznání v podobě zařazení do užšího nominačního výběru se dočkal i další most: ev. č. 27922-2 na silnici III/27922 přes řeku Jizeru před Loukovem. Stejné hodnocení náleží projektu stavby GAU neboli filtrace přes granulované aktivní uhlí v rámci modernizace hulické Úpravny vody Želivka (zde navíc s cenami za technickou infrastrukturu a od časopisu Stavebnictví), školní pavilon s jídelnou ve Smečně (včetně ceny za stavbu financovanou „obcí“ – v tomto případě městem), rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín (plus cena za řešení veřejného prostoru) a úpravám třebešické stodoly, jež nově obci slouží jako technické zázemí.

Ocenění dále získaly projekty logistického centra Lidl ČR v průmyslové zóně Kladno východ-Dříň (cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR), stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně (cena za udržitelnou koncepci obce), administrativní budova společnosti POHL cz v Roztokách (cena za inovativní řešení administrativního prostoru), Rezidence Pod Lesem v Milovicích (cena za investiční záměr), běžecký atletický tunel se zázemím ve sportovním areálu Sladovka do třetice v Benešově (cena za podporu rozvoje sportu), most ev. č. 610-021a přes dálnici D10 na silnici II/610 v Benátkách nad Jizerou (cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), Mateřská škola K Hradišťátku v Dolních Břežanech (cena společnosti Českomoravský beton) a konferenční centrum GASK neboli Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství).

Letošní přehlídka architektonických skvostů ve středních Čechách nekončí. Na 18. října se chystá vyhlášení Stavby roku 2021 v celostátním měřítku – a i zde má Středočeský kraj svá želízka v ohni. Hned několik.