Končící hejtmanka tak reagovala na rozruch v médiích i na sociálních sítích, který vyvolala informace, že hnutí ANO nominovalo právě ji, a na slova, jež ve středu odpoledne zazněla do kamer z úst budoucích vládců kraje během slavnostního podepisování koaliční smlouvy. Očekávaná hejtmanka Petra Pecková (za STAN) mimo jiné prohlásila, že nominaci ANO, nad níž netajila údiv, nemíní kádrovat nebo snad vyzývat k výběru jiné osobnosti, nicméně naznačila, jak vidí výsledek hlasování: každý ze zastupitelů bude rozhodovat „podle svého nejlepšího vědomá a svědomí“. A v budoucím krajském zastupitelstvu bude mít ANO v roli opozice 15 hlasů, zatímco koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců, složená ze všech ostatních, rovných 50… Piráti byli přímočařejší: ti ke změně vybídli. A jejich lídr Jiří Snížek ve čtvrtek ocenil, že výzva byla vyslyšena.

Pokorná Jermanová ve čtvrtek konstatovala, že zájem médií, který se vzedmul poté, co její kandidatura vešla ve známost, vnímá jako hon, kterého se nemíní účastnit. Naznačila přitom, že média reprezentující zájmy budoucí koalice na ni vyvíjejí tlak, který je tak silný, že nemá smysl pokoušet se odolávat – přičemž dobře dělat opoziční práci bude v krajském zastupitelstvu moci i bez funkce ve vedení kontrolního výboru.

Vymezila se současně proti oponentům, kteří podle ní s „kádrováním“ začali – a to ještě předtím, než se její političtí protivníci stačili po volbách ujmout svých nových pozic. „To, za co dosavadní opozice neoprávněně napadala koalici, nyní dělá reálně sama. Přitom mimo jiné deklarovala, že změní styl komunikace s opozicí,“ durdí se Pokorná Jermanová. „Ke změně skutečně došlo, ale nynější situace spíš připomíná takzvanou Národní frontu známou z období minulého režimu,“ pojmenovala, jak vnímá velkou koalici vytvořenou proti ANO.

Její vyjádření přijal s nesouhlasem lídr ODS Martin Kupka. Klíčové sdělení, že se nynější hejtmanka kandidatury vzdává, ale ocenil. Reagoval i na slova o Národní frontě – jemu ji naopak spíše připomíná dosud vládnoucí spojenectví ANO s ČSSD za podpory KSČM. Jako správnou reakci na bouři nevole, která se v souvislosti s informacemi o nominaci ANO objevila, a rozumné rozhodnutí přivítali krok politické protivnice i lídryně STAN Pecková a za Spojence Jan Jakob.

Další kandidát?

Nyní nová koalice bude chtít slyšet od předsedy zastupitelského klubu ANO Martina Hermana nové jméno. Zřejmě by se mělo jednat o někoho z nynějších radních z řad ANO, jimiž jsou vedle Hermana ještě Robert Bezděk, Martin Draxler, Gabriel Kovács a František Petrtýl; všichni se stali i členy nového zastupitelstva. Od politických protivníků by zřejmě největší podporu bylo možno očekávat pro Kovácse, jehož kroky spojené se správou krajských financí oceňovala i dosavadní opozice. Podle Hermanových slov má být konečná nominace schválena klubem příští týden ve čtvrtek.

Prohlášení Jaroslavy Pokorné Jermanové ke kandidatuře na předsedkyni kontrolního výboru:



S ohledem na tlak, který přímo i prostřednictvím médií vyvíjí zástupci pravděpodobné budoucí středočeské krajské koalice, jsem se rozhodla nekandidovat na předsedkyni Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje.



Dosud bylo zvykem, že tuto funkci zastával zástupce opoziční strany, který byl zvolen do Zastupitelstva. ANO, které bude jediným opozičním subjektem, předběžně nominovalo mou osobu, jakožto lídryni hnutí pro Středočeský kraj. Budoucí koalice však začíná s kádrováním ještě předtím, než mohla být uvedena do nových funkcí a než se sešlo nové Zastupitelstvo. To, za co dosavadní opozice neoprávněně napadala koalici, nyní dělá reálně sama. Přitom mimo jiné deklarovala, že změní styl komunikace s opozicí. Ke změně skutečně došlo, ale nynější situace spíš připomíná tzv. Národní frontu známou z období minulého režimu.



Považuji to za nepatřičný zásah do opoziční práce, za lustrování těch, koho opozice nominuje nebo nenominuje do funkcí, které z logických i zvykových důvodů opozicí bývají zastávány. Hnutí ANO navíc ve volbách uspělo, je nyní třetí nejsilnější stranou a já osobně jsem v kraji získala celkově čtvrtý největší počet preferenčních hlasů. Za tuto důvěru bych ráda moc poděkovala všem, kteří volili hnutí ANO a podpořili i mě osobně. Troufám si říci, že jsem získala od voličů silný mandát. Současné kádrování, které dělají koaliční strany, považuji za opovrhování voliči a povyšování zájmů koalice nad vůlí Středočechů. Považuji to za předehru kampaně před blížícími se parlamentními volbami a nástroj protibabišovské rétoriky, která nezohledňuje zájmy běžných českých občanů.



Nechci být součástí tohoto mediálního honu, proto jsem se rozhodla na zmíněný post nekandidovat. Svou opoziční práci budu dělat ráda, odpovědně a s plným nasazením, i bez toho, abych zastávala funkci předsedkyně kontrolního výboru.



Jaroslava Pokorná Jermanová