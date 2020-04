Kontrola ve vykoupeném obchodě vzedmula emoce

Ostrou slovní přestřelku vyvolala s odstupem času kontrola v obchodě, na niž se úředníci Středočeského kraje vypravili ještě před vyhlášení striktních omezení souvisejících s šířením nového typu koronaviru. Byla to doba nejistoty, kdy se čekalo, co přijde – a lidé houfně nakupovali do zásoby trvanlivé potraviny. Pokud možno ve slevě, aby to tolik nestálo.

Nákupní horečka a poloprázdné regály v nákupních domech. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová