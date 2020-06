Měří mi teplotu. Dopadá to dobře, můžu jít dál. Na školních chodbách je ale ticho. Ne takové to nervózní ticho, kdy je na místě spousta lidí společně potichu a napjatě čeká, až přijde jejich řada na potítko. Tohle je jiné ticho – poloprázdných školních chodeb.

Začíná týden státních maturit. Ještě před pár týdny přitom nebylo jasné, jak – a vlastně i zda – maturity budou vypadat. V rouškách, nebo bez nich? Ve štítech a rouškách? Nakonec stačí rozestupy. Studenti ale nevypadají nijak nervózněji, než je u maturantů obvyklé.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Po tříměsíčním koronavirovém zátahu to vypadá, jako by to už nikomu ani tak nepřišlo zajímavé nebo neobvyklé. „Co říkáte na to, že se letos maturity odehrávají v rouškách?“ zní dotaz na skupinu studentů, kteří mají státní část zkoušky dospělosti za sebou. Studenti krčí rameny. „Tak nějak nám to vlastně bylo jedno. Vždyť nám stačily rozestupy.“

Příprava na maturitu vypadala podle vyprávění žáků tak, že se prostě připravovali doma – a když bylo potřeba, tak na dálku konzultovali potřebné buď s učiteli, nebo třeba i v rodině. Od 11. května chodili žáci na pravidelné konzultace a přípravu k maturitní zkoušce, a jak podotkl ředitel školy Jindřich Synek, třebaže se konají státní maturity první den a nelze tak vyvozovat příliš závěrů, nezažil žádné dramatické chvíle.

Aktuální hygienická opatření označil za standardní, které souvisejí s aktuální situací – zajistit dostatek ochranných pomůcek podle něj nepředstavovalo problém. Do školy chodily závěrečné ročníky maturantů. Společně s nimi ale chodí do školy pouze žáci závěrečných ročníků učiliště.

Problém je ale podle ředitele jinde, než že by státní maturity v rouškové době znamenaly nějaké potíže. „Kumuluje se řada dalších úkolů. Větší obavy z přijímacích zkoušek a vůbec vyhodnocení počtu přijatých a nepřijatých. Do toho jdou závěrečné zkoušky učňů,“ řekl. Prakticky je tak problém, že v nastavených opatřeních by bylo potřeba více pedagogů a prostorů, než škola má.

„Měli bychom navíc zahájit výuku i dalších ročníků, na učilišti to je ale problém, když se mistr střídá sudý a lichý týden,“ řekl ke kumulaci různých událostí ve školním roku. Podle něj tak hrozí, že se do konce školního roku nižší ročníky do školy nepodívají. „Možná přijdou na týden a dostanou vysvědčení s úkoly na prázdniny,“ dodal k možným řešením.