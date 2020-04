ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Někteří ze značkařů už s barvičkami vyrazili do terénu v uplynulých dnech – a to i za aktuálně platných koronavirových omezení, potvrdil Deníku Pavel Přílepek z Klubu českých turistů, který má na starosti právě turistické značení.

S tím že využívají možnosti vypravit se projít do přírody i za nynějšího omezení pohybu, což je zcela v pořádku, když je člověk sám nebo ve dvojici. Naproti tomu jiní značkaři to vidí jinak: je třeba respektovat, že je vyhlášen nouzový stav, kdy lidé mají co nejvíce zůstávat doma a zbytečně nevycházet.

Obnova třetiny tras

„Je to na rozhodnutí každého z nich,“ konstatoval Přílepek s tím, že nikomu nemůže nic přikazovat ani zakazovat. „O značení se starají ve svém volném čase; je to na jejich vůli a dobrovolnosti,“ vysvětlil. Práce značkaře přitom není jen tak nějaký špacír krajinou, kdy se sem tam mázne štětcem. Značkaři nejen napravují případně zhoršenou viditelnost barevných pruhů, ale také musí opravovat rozcestníky nebo zajistit výrobu nových, pokud jsou poškozeny nenávratně.

Poslední dobou se také stává, že je nutné nově přeznačit celé úseky, kde značky zmizely poté, co šly k zemi stromy napadené kůrovcem. Každý značkař má svěřené území, kde jednou za tři roky musí projít každou trasu, její značení zkontrolovat – a případně obnovit. Jinými slovy: každý rok na jaře se obnovuje třetina tras.

„Vím, že někteří už venku byli a obnovovali,“ potvrdil Deníku Přílepek, jenž kolegům radí nekvaltovat. Zatím je dost času. Značkařská sezona sice začíná od dubna, za velmi dobrého počasí i v březnu – nicméně podle toho, na jakou trasu se chystají, si značkaři často počkají. Nač? Na olistění stromů a vzrůst keřů. Součástí jejich práce jsou i drobné prořezávky náletových dřevin a některých větví, aby značky byly dobře viditelné. A za situace, kdy se vegetace po zimě teprve probouzí, se to udělat nedá.

Návštěvníci Brd se dočkají

Do konce června se obnova třetiny tras, tak jak bylo běžné v minulých letech, podle Přílepkových slov stihne i letos. Aktuální opatření související s šířením koronaviru nevnímá jako ohrožující situaci, kvůli níž by se práce nezvládly. Do prázdnin by se také mělo podařit nově vyznačit řadu tras pro cyklisty – podle středočeského radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO) se počítá s 200 kilometry – v centrální část Brd (k čemuž loni chybělo opatření obecné povahy stanovující podmínky pro činnost v této oblasti).

S ohledem na to, že dlouhodobě šlo o vojenský prostor, je třeba mít jistotu, že návštěvníkům nebude hrozit nebezpečí. Se zahájením prací bylo třeba počkat na razítka; především souhlasné vyjádření Vojenských lesů a statků a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podpora kraje pro značení v krajině



- Na značení pro výletníky poskytuje Středočeský kraj Klubu českých turistů dotaci ve výši 600 tisíc korun



- 250 tisíc korun má posloužit na tradiční obnovu jedné třetiny značených tras (v kraji je přes šest tisíc kilometrů tras pro pěší a více než čtyři tisíce kilometrů cyklotras)



- 50 tisíc korun je určeno přímo na údržbu prvků informačního systému: stojanů map a směrovníků (jichž je ve středních Čechách sedm tisíc)



- 300 tisíc korun je částka vyčleněná na výrobu cykloznaček a jejich instalaci v terénu



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje