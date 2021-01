Koronavirus ovlivnil hodnocení potravinářské soutěže. Umožní vyhlásit výsledky?

/FOTOGALERIE/ Dobou chuť - a sto sklapovaček. To jsou slova, jimiž v neděli uživatelům facebooku představila své zapojení do hodnocení regionálních pochoutek přihlášených do soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje hejtmanka Petra Pecková (za STAN). S tím, že posuzování potravin středočeských výrobců je činnost, která jí zachutnala. „Tak dobré věci jsem snad ještě nejedla,“ prohlásila.

Z hodnocení regionálních pochoutek přihlášených do soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje. | Foto: archiv hejtmanky Petry Peckové

Potravinářský výrobek Středočeského kraje je tradiční akcí, již kraj pořádá na podporu regionálních výrobců a producentů. Komise hodnotitelů, v níž jsou zastoupeni jak politici a úředníci, tak zkušení degustátoři z několika institucí, oceňuje produkty v sedmi kategoriích, jimž pak kraj udělí ocenění. To je spojené s právem užívat na obalu značku v podobě pečetě kvality v krajských barvách. Vítěze prozradí veletrh Výsledky by měly být vyhlášeny v sobotu 20. března v rámci programu jarní výstavy Zemědělec; již 52. ročníku veletrhu zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, který, pokud to koronavirová situace dovolí, Výstaviště Lysá nad Labem uspořádá v termínu 17. až 21. března. A Potravinářský výrobek Středočeského kraje, mající i vlastní stánek, kde oceněné produkty budou návštěvníci moci jak ochutnat, tak zakoupit, se stane jen jedním z lákadel. Nejde ani o pouhé představení širokého sortimentu jarních květin, osiv, stromků, keřů, postřiků a zahradnických pomůcek i zemědělské a zahradní techniky. Chystá se také pestrý doprovodný program zahrnující mimo jiné přednášky, aranžérskou soutěž, festival dechovky či zahradnické trhy – a rovněž souběžně pořádanou výstavu Jaro s koňmi. Tedy: pokud koronavirus nebude proti a dovolí tohle všechno uskutečnit. Špína i prošlé potraviny. I když měly restaurace zavřeno, padly pokuty za milion Přečíst článek › Podobu posuzování přihlášených produktů už ovlivnil. V minulých letech se komise hodnotitelů scházela na krajském úřadu, kde jejím členům byly předkládány k přivonění, obhlédnutí a hlavně ochutnání anonymní očíslované vzorky. Letos hodnotí každý samostatně – přičemž přesně ví, co testuje. I od koho. Z fotografií, které hejtmanka zveřejnila na sociální síti, je zřejmé, že soutěžící výrobky má k dispozici v originálních obalech. A je vidět, že mezi zapojenými firmami nechybí tradiční účastníci, kteří už s jinými produkty bodovali v minulých ročnících. Záskok za kolegyni Novinkou je zapojení hejtmanky přímo do hodnocení. V minulých ročnících se hejtmani obyčejně objevili až vyhlašování výsledků; v komisi hodnotitelů reprezentovali politiky spíš radní s kompetencí pro zemědělství nebo regionální rozvoj či cestovní ruch. Jak se dostala k ochutnávkám, vysvětlila Pecková několika slovy: „To takhle přijde kolegyně, nemohu prásknout jaká, že má alergii na lepek, nemůže laktózu a nejí maso. A že mě nominovala místo sebe.“ Klidně mohla i jmenovat. Je nabíledni, že jde o radní Janu Skopalíkovou (Piráti), která má na starosti právě oblast životního prostředí a zemědělství. Už proto, že v radě kraje je kolegyní jedinou; všichni ostatní jsou kolegové-muži. Svého ombudsmana už Středočeský kraj nemá. A mít nebude Přečíst článek › Ke svému zapojení Pecková poznamenala, že ona jí všechno. „A ještě jsem zodpovědná. Říkám si, že musím jít do sebe a o víkendu fakt běhat. Místo toho od pátku probíhá nepřetržitá degustace, sobotních a nedělních 15 kilometrů běhu to fakt nezachrání,“ poznamenala. Nezastírá ale, že to bylo příjemné: vážně jí chutnalo. Víc nicméně nepoví. „Prozradit favority nemůžu. Abych neovlivňovala osmičlennou komisi,“ poznamenala. Oceňování regionálních potravin



- Soutěž Potravinářský výrobek Středočeského kraje, spojenou s právem vítězů užívat ochrannou známku s logem soutěže, pořádá hejtmanství již v rámci 14. ročníku



- Cílem je podpořit povědomí veřejnosti o regionálních výrobcích a jejich produktech, přispět k jejich propagaci a větší oblibě



- Soutěží se v sedmi kategoriích: mlýnské a pekárenské výrobky; mléko a mléčné výrobky; lahůdky a cukrářské výrobky; alkoholické nápoje, víno (kromě piva); masné výrobky; med a výrobky ze včelího medu; ostatní potravinářské výrobky a pivo



- Vedle politiků a krajských úředníků se do hodnocení zapojují zástupci krajské veterinární správy, krajské hygienické stanice, pražského inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Krajského informačního střediska Středočeského kraje a regionální agrární komory



- Tradiční bývá lednové hodnocení i následné vyhlášení výsledků na jarní výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem (slavnostní vyhlašování však loni odpadlo kvůli omezením spojeným s koronavirovou pandemií; komise se tehdy stačila sejít ještě před jejím příchodem)



- Loni ze 73 přihlášených výrobků získalo ocenění dohromady 24 produktů od 11 výrobců



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu