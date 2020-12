Své o tom vědí například v Zájezdu na Kladensku. Zpřísněná opatření uzavřela letos zdejší Zoopark Zájezd už dvakrát. O více než sto druhů exotických a domácích zvířat zde pečuje desítka zaměstnanců. Jediný týden provozu zoo vyjde okolo 100 tisíc korun, přičemž zahrada je na příjmech ze vstupného závislá. V současné chvíli má deficit půl druhého milionu korun.

„Příjmy zmizely, ale výdaje zůstávají. Od první krize tak naše zoo přišla v součtu o víc jak milion korun. A to je při našem skromném rodinném rozpočtu velmi citelný zásah. Proto jsme museli významně utáhnout opasky a co nejvíce omezit provozní náklady,“ řekl Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání a výzkumu ze Zooparku Zájezd.

I přes současnou krizi si ale provozovatelé zoo rozhodně jen nestěžují a stejně jako na jaře si pochvalují podporu veřejnosti. „Lidé jsou skvělí a posílají finance na transparentní účet, toho si opravdu velice vážíme a stejně tak si nyní kupují on-line vstupenky. Někteří dobrovolníci zvířata podporují formou adopce,“ popisuje solidaritu návštěvníků Koleška.

Ani vedení zoo nezůstává pozadu a chce vyjít vstříc svým návštěvníkům. Přestože sami mají málo, naposledy věnovali zdravotníkům kladenské nemocnice a jejich rodinám vstupenky za 100 tisíc korun. Aktuálně se rozjel i další charitativní program v podobě vstupenek 1+1.

„Protože i my chceme pomáhat, darujeme za každou takto zakoupenou vstupenku druhou zdarma rodinám, které by si jinak nemohly dovolit vzít děti na výlet. Nabízíme i nadále adopce zvířat, zajímavé zážitky, jako je třeba krmení zvířat či den ošetřovatelem nebo speciální prohlídky zoo po zavírací době,“ dodává Koleška. Otevřeno je zde nyní denně od 10 do 16 hodin, rodinné vstupné vyjde na 350 korun.

Chlebské zoo pomohli lidé

Hned ze tří okresů se lidé sjíždějí k návštěvám soukromé Zoo Chleby na Nymbursku, která je vyhledávaným návštěvnickým cílem rodin také z Kolínska a Kutnohorska. Otevřeno má znovu od uplynulého čtvrtka. Podle lektora zahrady Jaroslava Dufka pomohla v těžkých chvílích zavření zahrady solidarita lidí, ale také vlastní rezervy. „Na žrádlo pro zvířata musíme mít vždycky, to bychom nebyli dobří hospodáři. Ale pomáhali i lidé, kteří nosili žaludy, dýně a další krmivo,“ říká lektor Zoo.

Někteří přispěli i formou adopce zdejších zvířat. Ve srovnání s jarním zavřením už však byla podle jeho názoru solidarita menší. „Pokud bychom se vrátili do stupně čtyři, museli bychom znovu zavřít. To už by bylo velmi obtížné,“ je přesvědčen jeden z klíčových zaměstnanců zahrady a doufá, že situace umožní tradiční výlety rodin s dětmi za zvířaty během vánočních svátků. „V tuto chvíli se nedá plánovat příliš dopředu, proto prosíme, aby lidé sledovali naše webové a facebookové stránky,“ uvedl Jaroslav Dufek.

Do chlebské Zoo návštěvníci jezdí za vzácnými opičkami langur duk, které se tady chovají jako v jediné evropské zahradě. Po celou zimu je standardně otevřeno denně od 9 do 16 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 150 korun. Snížené vstupné 110 korun pak platí děti, mládež, studenti, senioři a invalidé. Zájezdy ze škol a školek platí 90 korun za jedno dítě a symbolickou korunu za doprovod.

Složitá situace zookoutků

Pandemický rok se podepsal i na vlašimské paraZOO, kde žijí trvale handicapovaná zvířata. Propad příjmů organizace mírnila prodejem plyšových hraček nebo naučně populární literatury a také provozem zdejšího ekoobchodu. Podobně je na tom i jediný zookoutek v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi, který je rovněž příspěvkovou organizací. Jediným zdrojem příjmů jsou tak krajské příspěvky ve výši 15 tisíc měsíčně. Podporují jej i lidé, kteří do zahrady přinášejí pro zvířata mrkev, jablka, nebo starý chléb.

V Zooparku Karlštejn byla sezona dobrá

Zoopark Karlštejn má obvykle otevřeno pouze sezónně od dubna do konce září. „Provoz jsme zahájili v květnu hned po rozvolnění. Lidé chodili a návštěvnost byla super,“ říká chovatel a majitel zooparku Ludvík Berousek. Podle něj sezona v jeho zooparku proběhla dobře. Celkově hodnotí návštěvnost dokonce lépe než minulý rok. „Doufejme, že příští rok v květnu budeme moct otevřít,“ říká Ludvík Berousek s tím, že nyní jsou všechna zvířata zazimovaná v areálu v Bašti na Praze-východ.

Pražské zoologická zahrada ve ztrátě desítek milionů korun



Desítky milionů ztráty eviduje pražská zoologická zahrada. Běžně do ní chodilo až 1,5 milionu návštěvníků za rok. Letos zde přesáhli sotva polovinu a sčítají ztráty. Jen za jarní období činí podle zoo střízlivý odhad 45 milionů korun, podzimní účet vedení zahrady teprve dává dohromady. „Ztrácíme nejen na vstupném, ale i na příjmech z pronájmu restaurací, z prodeje suvenýrů nebo z parkovného,“ řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.



Pokrýt ztráty se zahrada pokusí z mimořádného příspěvku od hlavního města. A spoléhá také na milovníky zoo a zvířat. V listopadu spustila zoo projekt mikrosponzoringu v podobě „stravenek“ pro 50 vybraných druhů zvířat. Za první dva týdny poslali dárci skoro 2 miliony korun.



Zoo má nyní otevřeno denně od 9 do 16 hodin, maximální počet návštěvníků v jeden čas je stanoven na 5 000 osob. Platí povinné dvoumetrové rozestupy a také nošení roušek ve vnitřních expozicích a také venku, pokud nelze v tu chvíli dodržet povinný rozestup.