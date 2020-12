O tom, že by něco takového mohlo přicházet v úvahu, se hojně debatovalo loni v souvislosti s tím, že za podíl na korupčním ovlivňování zadání zakázky Středočeského kraje byl pravomocně odsouzen někdejší hejtman David Rath. Profesí lékař, dokonce i někdejší ministr zdravotnictví, se netajil očekáváním, že za mřížemi bude moci uplatnit své lékařské znalosti podpořené i slušnou praxí; věznice totiž dlouhodobě trápí nedostatek doktorů.

Kučerová tehdy odmítala, že na něco takového by bylo možné byť jen pomyslet. A po svém nástupu za mříže v říjnu 2019 se Rath skutečně dočkal zklamání. Dotaz Deníku položený o rok později – letos v říjnu s odkazem na tíživou koronavirovou situaci a s poukazem na další vězněné lékaře, z mediálně známých kauz třeba na manžele Kateřinu a Petra Kottovy odsouzené společně s Rathem, Jaroslava Bartáka či Vladimíra Mikuše – ponechala Kučerová bez odpovědi.

Vězeňský mundúr není překážkou

Nyní se však zdá být všechno jinak. Vězeňská služba podle všeho otočila a o využívání lékařských služeb odsouzených nejen uvažuje, ale už s tím i začala. Pomyslnou první vlaštovkou se podle České televize stal právě Petr Kott ze středních Čech. Momenty, kdy dosáhl největší proslulosti, shrnuje úvod hesla, jež mu je věnováno v rámci otevření encyklopedie Wikipedie na internetu: „Český lékař a politik, počátkem 21. století poslanec Poslanecké sněmovny za ODS; vyloučen ze strany po alkoholovém skandálu. Následně podporoval středolevou vládu, později spolupracovník Davida Ratha. Roku 2012 zadržen společně s Rathem v korupční kauze.“

Že jako lékař začal za mřížemi sloužit právě Kott, sice mluvčí Kučerová nepotvrdila – uvedla nicméně, že do koronavirového centra v nemoci Vazební věznice v Brně-Bohunicích nastoupil z řad osob odpykávajících si trest lékař s otorhinolaryngologikou specializaci – laicky tedy ušní, nosní, krční. Což by na Kotta pasovalo.

„Velice nám to pomůže,“ řekla v úterý Kučerová České tiskové kanceláři. S vysvětlením, že tímto krokem VS reaguje jak na koronavirovou situaci, tak na „tragický nedostatek lékařů“. Doktorů medicíny je podle jejích slov nyní za mřížemi deset – ne všichni však jsou pro takovéto zařazení vhodní. Nesměli být odsouzeni v souvislosti s výkonem svého povolání. A pracovat budou „pod vedením“. Což zřejmě znamená nikoli v ordinaci některé z věznic, ale pěkně na očích ve vězeňské nemocnici. Ta je vedle Brna ještě v Praze na Pankráci.

Odkazy na legislativu už nyní neplatí

V souvislosti s Rathovými ambicemi původně VS uváděla, že takové nasazení odsouzeného nepřipadá v úvahu. S tím, že vězeň se nesmí dostat k omamným látkám – a mimo jiné nemůže mít ani přístup k osobním údajům. Za minulého režimu, v éře Československé socialistické republiky, nicméně lékařské nasazení vězněných osob bylo realitou – a jak se ukazuje, jde to i nyní. Bez toho, že by bylo třeba měnit současné zákony.