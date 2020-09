Obcím a jejich organizacím kraj nabízí čerstvě vyvinuté řešení, které může lidem usnadnit rozmanité místní úhrady, kvůli nimž jsou lidé většinou zvyklí obejít s peněženkou několik pokladen. Nově to může být bezproblémové i „na dálku“ – zaplatit z bankovního účtu ovládaného přes počítač či z mobilu. Nebo tam, kde už taková možnost funguje, vše lidem usnadnit: umožnit jim elektronickou platbu bez zdlouhavého hledání, kolik peněz a kam je třeba poslat. Prostě: vše odkliknout obdobně, jako je běžné třeba při nákupu na e-shopu.

Přehledně a jednoduše

Bydlím ve Vísce, kde je i školka; jedno z dětí navštěvuje školu ve Městě. Pokud se radnice a místní organizace rozhodnou ke spolupráci, stačilo by si najít na webu krajského platebního portálu „Víska“ a „Město“ – a snadno zjistit, co všechno je v těchto lokalitách možné platit na dálku z domova; z bankovního účtu – a třeba i prostřednictvím platební karty (což je nejen pohodlnější, ale třeba za nynější koronavirové situace to může být vítané dvojnásob). Včetně pokynů k jednotlivým platbám.

Už na konkrétních partnerech je, jak si platby nastaví. Třeba poplatek ze psa: jak Deníku řekl Aleš Janíček, jehož společnost Abuco ICT pro kraj vytvořila technické řešení, může to být jeden produkt s vysvětlováním, jak jsou v místě odstupňovány sazby (tak už to má spuštěno třeba obec Obecnice, kde jsou pravidla jednoduchá, nebo Stochov s již větším počtem variant díky započtení slevy pro seniory) – nebo se může jednat o několik samostatných produktů. Zde jsou příkladem Hořovice: pes v rodinném domě, pes v bytovém domě, pes chovaný právnickou osobou. Správci plateb tak mají na výběr, jak reagovat na místní podmínky a připravit bezhotovostní platby tak, aby pro občany byly co nejsrozumitelnější. I tak je vždy doplněn telefon a e-mailový kontakt na odpovědnou osobu, s níž lze řešit případné nejasnosti. To může být užitečné třeba u poplatků za hrobová místa, zpravidla předplácené na deset let.

Náklady nejsou vysoké

Zapojení do nabídky webu s adresou platby-sc.cz, kde už některé platby mají aktivní obce, městys a města Hořovice, Jince, Obecnice, Stochov a Tuchlovice, nabízí náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) i dalším. „Vyzývám obce, školy, školky, spolky i sportovní kluby, aby se připojily,“ připomněl. S tím, že účast na bezhotovostním placení je nebude stát víc, než poplatky za transakce kartami. „Právě to ale nechceme; proto nemáme terminál ani naší na pokladně,“ namítla starostka Káraného Barbora Krejčí (nez.).

I tak Kovács využívání platebního portálu doporučuje: stačí v nastavení nepovolit platby kartou a uživatelům se budou generovat jen údaje pro převod z účtu; včetně QR kódu pro platbu pomocí mobilní aplikace. Náměstek hejtmanky je však přesvědčen, že kraj, konkrétně jeho Regionální dotační kancelář, která projekt spravuje, dokáže poplatky za platby kartami vyjednat tak, že budou podstatně nižší, než kdyby si je domlouvaly jednotlivé obce samostatně – a dosáhnou velmi přijatelné úrovně.

Platební portál Středočeského kraje



- Platební portál Středočeského kraje, spuštěný na internetové adrese platby-sc.cz, má peníze, které občané platí obcím a jejich organizacím, školám, spolkům, sportovním klubům a podobě, umožnit snadno hradit bezhotovostně

- Pro občany je používání zcela bezplatné, pro partnery v nynějším pilotním provozu testování rovněž; ti následně mají hradit pouze náklady za platby kartami

- Portál spravuje jedna z krajských příspěvkových organizací – Regionální dotační kancelář (RDK), která nyní nabídku představuje obcím

- S jednotlivými partnery podepisuje RDK smlouvy o obchodních podmínkách a pravidlech GDPR neboli ochrany osobních údajů; účet příjemce se ověřuje identifikační platbou ve výši 1 Kč

- První zapojená pětice obcí, městysu a měst už má několik plateb aktivních: především poplatky ze psa, za odvoz odpadu a za hrobová místa – ale třeba i za vodu nebo za zábor prostranství



Zdroj: Petra Danková, Regionální dotační kancelář