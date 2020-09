Kraj se však chystá i na variantu, že by v některém ze zařízení sociálních služeb bylo zaznamenáno „vyšší procento zasaženosti“. O tom, že něco takového se stát může, svědčí zprávy, které z různých koutů republiky přicházejí prakticky denně.

Pro takový případ bylo už na jaře určeno řešení: nemocní s částí personálu by zůstali v domovech, fungujících v režimu izolace – a zdraví klienti by se přesunuli na středoškolské internáty; s péčí o ně by tam druhé části personálu měli pomáhat dobrovolníci (v případě potřeby možná i se zapojením lidí ze zdravotnických škol či třeba dobrovolných hasičů). Přistoupit k uplatnění této naplánované varianty však naštěstí nebylo nikde zapotřebí.

To však platilo v době, kdy středoškolské internáty byly prázdné; v rámci opatření platných za tehdejšího nouzového stavu se zastavila výuka ve školách. Dnes je situace jiná a ani se nepočítá s tím, že by se něco mělo měnit – internáty však přesto zůstávají ve hře. „V tuto chvíli má odbor školství za úkol připravit scénář, jak postupovat, když jsou školy v provozu,“ odpověděla hejtmanka na dotaz Deníku.