Speciální režim v rámci preventivních opatření k zabránění šíření onemocnění Covid-19 vyvolávaného novým typem koronaviru zavede od čtvrtka Středočeská vědecká knihovna Kladno. Úplně sice nezavře, avšak téměř ano. Knížky nicméně bude půjčovat i dál. Omezení má platit až do odvolání, upozornila ve středu hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Středočeská vědecká knihovna v Kladně. | Foto: Deník / Jan Brabec

Do knihovny má nyní chodit co nejméně lidí. Ruší se tedy veškeré plánované akce pro veřejnost, kulturní i společenské, a až do odvolání bude uzavřena čítárna a studovna. Knihovna tudíž zatím nezve na výstavu Učitel národů očima dětí, na ohlášený trénink paměti ani na zamýšlené setkání věnované péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Aktuálně však není třeba přijít ani kvůli vracení knížek. Všechny výpůjčky se automaticky prodlužují do 31. března, takže nehrozí sankce za nedodržení termínu. Je přitom možné, že v reakci na vývoj situace bude lhůta dále prodloužena.