Akce s již dlouholetou tradicí se v jeho budově ve Zborovské ulici na pražském Smíchově bude konat od 9 do 13 hodin. Představí se více než půl stovky vystavovatelů – přičemž 43 je z krajských příspěvkových organizací, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Návštěvníky vánočního jarmarku na chodbách i v místnostech prvního patra hejtmanství, kde má každý kupující jistotu, že si pořizuje skutečně ruční práci představující nenapodobitelný originál, mohou být nejen zaměstnanci úřadu, ale i příchozí zvenčí; klidně i z různých koutů kraje, pokud budou mít zrovna cestu do hlavního města.

„Vánoční výstava na úřadě je vlastně velkým setkáním poskytovatelů sociálních služeb, jejich klientů a široké veřejnosti,“ připomněla krajská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Oceňuje, jak zájemci mohou pod jednou střechou vidět šíři a rozmanitost činností, které klienti ovládají velmi zručně.

I pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb bývá zajímavé omrknout, co v rámci aktivizačních programů dělají jinde – a čím by se mohli sami inspirovat. Ostatně i na ně Heřmanová myslí. „Chtěla bych poděkovat i personálu, protože bez jejich vstřícnosti a motivace bychom na vánoční výstavě neměli co vybírat,“ upozornila radní.

Další příležitost k návštěvě nabídne krajský úřad v sobotu 14. prosince: v rámci Adventního dne otevřených dveří. Opět bude možno obdivovat výrobky klientů poskytovatelů sociálních služeb a chráněných dílen – nabídka se ale chystá mnohem bohatší.

Vedle jarmarku se úřední budova dočasně stane i muzeem, a to díky tomu, že svou práci budou prezentovat skutečné muzejní instituce zřizované krajem; skanzeny dokonce přivezou ukázky tradičních řemesel přímo v akci. Největšími skvosty, jež budou k vidění, jsou repliky královské i císařské koruny a kutnohorské iluminace. Zároveň však půjde i o skutečný den otevřených dveří – s prohlídkami budovy včetně jednacího sálu zastupitelů nebo kanceláře hejtmanky.

Vánoční nabídka pro všechny smysly



Zboží nabízené na prodejní výstavě v prostorách krajského úřadu pochází od klientů sociálních služeb, pro něž se za získané peníze nakoupí materiál pro další výtvory. Nabídka je skutečně rozmanitá:



- vánoční dekorace: adventní věnce, ozdoby, svícny, keramické předměty, zvonečky, aromatické pytlíčky;



- dárky pod stromeček: ručně vyráběné hračky, šperky, malované šátky, trička, tašky, polštáře, košíky, hrníčky nebo obrázky;



- pochoutky rozmanitého druhu: cukroví, zdobené perníčky, vánočky, ale i tradiční štrúdly, cukrářské produkty i slané pečivo – nebo třeba nakládaný hermelín, utopence či ovocné šťávy



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje