Toto varování Českého hydrometeorologického ústavu se týká období mezi 11. a 22. hodinou. Jak v silných přeháňkách, tak v bouřkách může přechodně zesilovat vítr – přičemž ojediněle se mohou objevit i nárazy o rychlosti 20 metrů za sekundu (tedy kolem 70 kilometrů za hodinu), což už láme a vyvrací stromy či uvolňuje plechy. Večer a v noci mohou být od nadmořských výšek 500 metrů srážky i smíšené nebo sněhové.

Zvlášť řidiči by měli počítat s tím, že kvůli krupkám nebo sněhu to může klouzat – v a obou případech také může při těchto srážkách výrazně poklesnout dohlednost. I tomu je třeba přizpůsobit rychlost jízdy. Jak řidiči, tak i chodci by v přeháňkách a za bouřek měli počítat také s nárazy větru.