Už odmalička patřila mezi sportovce a po vzoru rodičů vstoupila v útlém dětství do lánského Sokola. Měla však vlastní motivaci, sport, hlavně atletika, jí zkrátka bavil a je jejím hnacím motorem po celý život.

"Ostatně ještě dnes hravě ukazuje správný kotoul svým svěřencům, pravidelně jezdí na hory lyžovat a zúčastňuje se sportovních olympiád pro seniory. Zkrátka strčí do kapsy mnohem mladší ročníky. Kromě jízdy na koni vyzkoušela v životě snad všechny běžné sporty, včetně střelby či šermu," řekl z podia úvodem principál Divadla Lány Roman Havelka.

„Mám ráda dlouhé běhy, v nich jsem i vyhrávala. Zato při krátkých jsem se vždy zastavila, když mě někdo dobíhal, protože mě nebavilo, že mě někdo dohání. Pan učitel Matějka mi za to spílal,“ vzpomíná se smíchem na léta dospívání rodačka z Lán s výjimečnou osobností.

Pochází z pěti dětí, s manželem vychovala tři dcery a teď se těší ze šesti vnoučat. Lány v dětství i dospívání reprezentovala na mnoha soutěžích a dosáhla řady úspěchů. V 17 letech se pak vydala na cestu, kterou sleduje již padesát let – v Sokole a asociaci Sport pro všechny se věnuje dětem. Stala se cvičitelkou a učí je sportovní všestrannosti a orientačním závodům s disciplínami.

"Za desítky let prošly jejíma rukama stovky malých a mladých cvičenců. Dobrosrdečná, energická a empatická žena nic nedělá napůl a práci s dětmi upsala i své srdce. Ve svém volném čase s dětmi nejen jezdívala na různé soutěže, ale třeba i na výlety na kole, letní a zimní tábory. Celé generace tak pro zdravý pohyb dokázala nadchnout," doplnila medailon osobnosti Eva Havelková z Divadla Lány.

A to se nezměnilo, i dnes má ve své skupině přes dvacet dětí z Lán i okolí a schází se s nimi každé úterý. „Všestranné sportování je pro děti nejlepší. Počítače dnešním dětem berou zážitky,“ je přesvědčena laureátka.

Bez sportu si život nedokáže představit. „Občas se mi na trénink nechce, protože ještě chodím do práce, ale přemůžu se. Mám ráda děti, a když jdu ze sokolovny, jsem nabitá energií, odpočinutá, úplně v jiné náladě. To mě drží nad vodou,“ říká paní Alena a dodává: „Nevadí mi, když děti při sportování povykují. Kde jinde, než při sportu, by měly vybít energii.“

Ocenění dostala osobitá a upřímná žena se širokým srdcem a veselou myslí za celoživotní naplňování sokolské myšlenky a výchovu mládeže.

Kromě ocenění Klobouk dolů sehráli v druhé půli večera ochotníci z Divadla Lány novou premiéru. Letos byla na programu hořká komedie Chodí pešek okolo českého dramatika Jaromíra Břehového. Sokolovna byla zaplněná do posledního místa a obecenstvo se tradičně dobře bavilo. Po premiéře následovala taneční zábava za doprovodu místních hudebníků.