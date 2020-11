Se stojany s dezinfekcí a termokamerou měřící každému člověku teplotu, automaticky rovnou během průchodu chodbou, se příchozí v rámci protikoronavirových opatření mohli setkávat už v létě. Nyní je však vstup upraven doplněním o buňku s turniketem – cílem je zajistit větší ochranu zaměstnanců i pacientů – a dostal i nového strážce. Neživého, avšak ne mlčenlivého.

Robot Pepper poradí, jak si správně počínat. Vysvětlí, jak se podívat přímo do kamery, aby měření teploty přineslo správný výsledek, a upozorní na povinnost dezinfikovat si ruce. A řekněte sami: bylo by snad možné neuposlechnout, nebo snad dokonce chtít odmlouvat?

Vstupní prostor nemocnice má vbrzku dostat ještě další technickou vychytávku. Provozně-technický náměstek ředitele Tomáš Petsinis upřesnil, že doplněny budou monitory sloužící pro elektronickou registraci příchozích. Téměř výhradně tedy pacientů (návštěvy jsou v rámci opatření proti šíření koronaviru až na výjimky zakázány a rovněž možnost doprovodu pacientů se nyní omezuje jen na situace, kdy je to nezbytné). Přece jen ale je největší atrakcí robot – a zřejmě jí i zůstane.

I když taková postavička není zrovna levný špás – náklady na její pořízení nejsou zrovna v ceně hračky – vedení nemocnice počítá s tím, že by se počet těchto „pracovníků“ mohl rozšířit. S tím, že jejich zapojení do chodu zdravotnického zařízení by se nemuselo omezovat pouze na službu u vchodu. Další stroj podobný člověku by mohl například potěšit dětské pacienty. Mimochodem – jeho postavu vysokou 130 cm tvůrci záměrně upravili do této podoby; má připomínat zhruba osmileté dítě.

Humanoidní robot Pepper, schopný v rámci předávání informací nejen mluvit, ale také vybavený komunikačním tabletem na hrudi, byl vyvinutý právě pro podobné nasazení: typicky pro použití jako asistent na obchodních místech, k navigování cestujících nebo jako pomůcka ve vzdělávání. Celosvětově se tito roboti již uplatnili třeba i při prodeji aut nebo jako uvítací prvek pro návštěvníky v síti japonských restaurací či v hotelích.

Předloni vyvolala pozornost příznivců techniky jeho přítomnost na pražském letišti – tehdy se schopností komunikovat pouze v angličtině; dovednost hovořit velmi srozumitelnou češtinou pak předvedl nový model z kraje loňského roku třeba v prodejně jednoho z mobilních operátorů v centru Prahy. Zkušenosti s jeho nasazením ukazovaly nejen pozitivní ohlasy od klientů, ale i příznivé přijetí nového „kolegy“ vlastními zaměstnanci.