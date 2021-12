Často se také hovoří o tom, že mnohé z těchto silnic zbytečně ničí těžká kamionová doprava. Jednak proto, že není dokončena dálniční síť, kterou by kamiony měly využívat především, jednak se vedou debaty, zda svou roli hraje také snaha řidičů vyhýbat se zpoplatněným úsekům. Obyvatelé řady obcí i jejich představitelé jsou o tom přesvědčeni, naopak podle představitelů dopravců je to nesmysl: sjíždět z hlavního tahu se prý nevyplatí, jestliže cílem je dovézt zákazníkovi svěřený náklad v co nejkratším termínu.

Opravy za 389 milionů

„Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, bylo by dobré si naše snažení na středočeských silnicích shrnout v číslech,“ poznamenal Kupka k nabízené bilanci letošních oprav. Podle všeho tak přináší i ohlédnutí za svým aktuálním působením v krajských službách: jestliže se počítá s jeho nástupem na post ministra dopravy, znamená to jeho očekávaný odchod z rady kraje. Už ani není tajemstvím, že post středočeského radního pro silniční dopravu by měl nově převzít stranický kolega z ODS Karel Bendl, který je starostou Benátek nad Jizerou; na krajské úrovni pak středočeským zastupitelem a nyní také předsedou výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství.

Jakkoli se kolem jmenování vlády prezidentem republiky vedou debaty, jisté je, že prezentovaná čísla už se měnit nebudou: zimní opravy jsou na silnicích výjimkou; hlavní stavební sezona trvá od jara do podzimu. Kupka se tedy může pochlubit opravami bezmála stovky kilometrů silnic – přesný součet dosahuje 99 140 metrů – přičemž souvisle opravených úseků je 109. Celkové náklady se vyšplhaly na 389,5 milionu korun; vyčísleno do koruny to dělá 389 487 038 Kč.

Jak se mohou lidé ozvat?

Ne zrovna potleskem nicméně na Facebooku reagovala na Kupkova čísla Jitka Černá z Dobříše, která pracuje jako řidička autobusu. Konkrétně na silnicích, po nichž jezdí, valný pokrok nevidí. „Bohužel, jsme asi čtvrtá cenová, tak nemáme šanci na 'koberec' a můžeme být rádi za uplácané bábovky,“ posteskla si, přičemž Kupkovi veřejně nabízí zážitek ze svezení po takto opravené silnici nízkopodlažním autobusem. Věra Kubátová reagovala konkrétním podnětem z Mladoboleslavska: připomíná silnici Dolní Bousov–Obrubce. „Nemusí ani daleko od Líbeznic,“ odkazuje na Kupkovo bydliště Petr Čermák z Veltrus. „Co silnice u Panenských Břežan? To nikomu nevadí, že se tam ničí autobusy linky 373? Tam se fakt nedá jet!“ postěžoval si. A připojuje se i Ivana Mišoňová: „Sedlec to samé. I stejná 373.“

Podobné podněty nicméně opravy úseků, na něž lidé upozorňují, zřejmě příliš neurychlí. Krajská správa silnic má připravený seznam plánovaných oprav, jejichž pořadí čerstvě aktualizovala podle zhodnocení naléhavosti. Dlouhodobě také funguje webová aplikace na adrese hlaseni.tmapy.cz/#1000010, jejímž prostřednictvím je možné upozorňovat krajské silničáře na závady, jež potřebují opravit okamžitě.