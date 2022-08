Obrazem: Zvon číslo 9801 už dorazil do Prahy, připlul po Vltavě

Osmdesát let poté, co z pražských Manin odplula poslední loď s rekvírovanými zvony do Hamburku, se nad Prahou poprvé ponese hlas Zvonu #9801. Mohutný zvon o hmotnosti 9801 kilogramů bude prozatímně umístěn u Čapadla na Smetanově nábřeží. Veřejnost je může poprvé vidět a slyšet právě na tomto místě při slavnostním odhalení v neděli 28. srpna od 19 hodin.

Plavba zvonu #9801 po Vltavě do Prahy. | Foto: Se souhlasem Sanctus Castulus/Tomáš Brabec