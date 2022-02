Dejte nohu z plynu: policie chystá měření rychlosti i podle podnětů od občanů

Lidem, které štvou řidiči s příliš těžkou nohou na plynovém pedálu, zbývá týden na to, aby poradili policistům, kde by se podle jejich mínění měli zaměřit na kontroly rychlosti. Chystá se další ročník již tradiční akce Speed Marathon, kdy je právě rychlost jízdy hlavním tématem – a policie při plánování spolupracuje s občany. Nepřiměřená rychlost se řadí mezi nejčasnější příčiny dopravních nehod (a to i v hlavním městě Praze, kde k tomu pořádně se rozjet je přece jen méně příležitostí). Včetně bouraček s těmi nejzávažnějšími následky.

Při výběru míst, kam postavit radary (či případně do kterých úseků vyslat auta nebo motocykly vybavená technikou, jež dokáže měřit rychlost i za jízdy), bere policie v potaz nejen vlastní poznatky, zkušenosti a vyhodnocení rizikových míst: pracuje i s podněty od občanů. Ti mohou své tipy na vhodné lokality – na takové, kde by si přáli, aby si řidiči tachometr sami bedlivě hlídali – předávat zakreslením do mapky na internetu. Třeba u škol, v nepřehledných místech či tam, kde se často pohybují chodci. Hlasovat na webu speedmarathon.cz mohou lidé do konce února, připomněla Markéta Johnová z mělnické policie. „Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na našich silnicích,“ obrací se k veřejnosti s výzvou, jež se jak ve středních Čechách, tak v Praze tradičně setkává se stovkami ohlasů. „Rádi bychom znali i váš názor,“ tlumočila Johnová výzvu Hany Rubášové z policejního prezidia. Využívat přední sedadla v autobusech už nebude od pondělí zakázané Potvrzuje, že na výběru lokalit či úseků pro měření se v rámci této dopravně bezpečnostní akce nepodílejí jen policisté z dopravních inspektorátů a dálničních oddělení, ale roli hraje právě i mínění občanů. Policisté na základě znalosti místních poměrů mohou vyhodnotit, které z tipů považují za nepodstatnější; případně vybrat nejvhodnější místo pro měření, pokud se do jedné oblasti nahromadí více podnětů. V té souvislosti policejní prezidium doporučuje hlasujícím, aby v případě, že už poblíž místa, které chtěli do mapy zadat sami, vidí dřívější tip od někoho jiného, je lepší než zadávat další problémové místo přidat hlas (palec nahoru) tomu již existujícímu. Takto se více tipů téměř za sebou již nahromadilo například ve Spojovací ulici v Praze 9 - Vysočanech. Termín? Možná koncem března Podle předběžných plánů by se masivní a celodenní měření rychlosti v rámci akce Speed Marathon mohlo uskutečnit někdy kolem přelomu března a dubna. Na upřesnění termínu však teprve dojde – mimo jiné podle vyhodnocení vývoje koronavirové pandemie, a to nejen u nás, ale i v dalších zemích. Akce je totiž koordinovaná celoevropsky: mezinárodní organizací dopravních policií RoadPol.