V České republice ještě podle řady odborníků a také ministerstva zdravotnictví druhá vlna pandemie nemoci covid-19 nedosáhla vrcholu. Po tisících přibývají nové případy nakažených, s tím souvisí také zvyšující se podíl lidí s horším průběhem nemoci, kteří musí být hospitalizováni v nemocnicích. Ve stínu toho všeho začínají také přípravy na vánoce a adventní období. Právě to bývá doslova mnohde plné kulturních akcí, vánočních koncertů, trhů a jarmarků a zejména větší okresní města teď řeší samotnou podobu programu.

Jak se Deníku podařilo zjistit, v řadě měst chystají a plánují vánoční program jako by zde vůbec žádná pandemie nebyla. Důvodem je i fakt, že pokud by současná vládní opatření byla účinná a šíření nemoci by se podařilo dostat pod kontrolu, pak by se mohly adventní akce včetně velmi populárních slavnostních rozsvícení vánočních stromů uskutečnit.

Největší středočeské město Kladno podle mluvčí Lenky Růžkové připravuje vánoční program, jenž by neměl být oproti dřívějším rokům pouze závislý na interpretech a akcí s větším množstvím návštěvníků.

„Lidé a zejména rodiny s dětmi jsou již strašně dlouho doma. Chceme a snažíme se, aby Vánoce, pokud tedy budou povoleny, byly zaměřené na rodiny s dětmi. Aby byly pohádkové. Snažíme se sestavit zajímavý program, ale ne za cenu velkých peněžitých výdajů. Vnímáme to jako službu pro občany,“ reagovala na dotaz Lenka Růžková.



Právě Kladno je známé tím, že v minulosti na adventní akce zvalo velmi známé interprety – vystupovala zde Lucie Bílá, Kamil Střihavka & Leaders či Dasha a Smigmator. A letos by tomu nemělo být jinak. Kladenští se mohou těšit na Pepu Vojtka.

„Nově ale veškeré smluvní dokumenty obsahují klauzuli o tom, že pokud by byla nadále v platnosti vládní opatření, neznamenalo by to pro město finanční ztrátu,“ podotkla Lenka Růžková a dodala: „Samozřejmě máme i více plánů tak, aby program nebyl pouze závislý na interpretech a větším množstvím lidí. Zapojujeme do něj také místní divadelníky, program by měl být určen pro rodiny. Slíbit můžeme určitě kluziště. To sice není pro město úplně nejlevnější, ale dá se splnit podmínka maximálně šesti osob na sportovišti. Není totiž zřejmé, zda budou moci zimní stadiony pořádat veřejné bruslení.“

Kladenské vánoce patří v rámci Středočeského kraje k těm bohatším na konání adventních akcí. Nicméně i další města v regionu připravují své programy v nejistotě.

„V tuto chvíli absolutně nikdo netuší, co bude. Všechny tradiční akce se připravují, tedy adventní trhy i rozsvěcení vánočního stromu chystáme. Počítáme ale i s tím, že to nebude vůbec za přítomností lidí. S určitostí však bude nějaká vánoční výzdoba. Může se stát, že rozsvícení vánočního stromu proběhne neveřejně. Také se může stát, že na adventní trhy bude moci jen určitý počet lidí. Pak bychom vytvořili zvláštní vstup, kde by se lidé dali spočítat,“ reagovala na dotaz Deníku mluvčí mladoboleslavské radnice Šárka Charousková.

„Vše je ještě v řešení, jsou různé varianty,“ uvedla k blížícímu se adventu mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

„Doufáme, že setkání u vánočního stromu bude první akcí, kterou už budeme moci uspořádat,“ řekl starosta Nymburka Tomáš Mach s tím, že konání adventních trhů, které bývají součástí slavnostního rozsvícení vánočního stromu, zůstává otevřeno.