Pětadvacet milionů korun z krajského rozpočtu si jako příspěvky na investice do přístrojového vybavení či do vylepšení jejich objektů rozdělí ve středních Čechách „nekrajské“ nemocnice: ty, které zřizují města, nebo fungují jako soukromé společnosti. V pondělí o tom rozhodli středočeští zastupitelé. S očekáváním, že jde o první vlnu rozdělování takovýchto dotací, která by se rozhodně neměla stát vlnou poslední.

Ilustrační foto | Foto: Shuttestock

Středočeský pacient je jen jeden; nikoli „ten náš“ a „jejich“. To je argument, který v souvislosti s dotacemi pro krajské nemocnice bylo loni možné slyšet prakticky od všech uskupení, která jsou nyní součástí koalice vládnoucí kraji, připomněl Michael Kašpar (STAN). Mluvilo se o tom, že jestliže kraj finančně podporuje nemocniční akciové společnosti, jež má ve stoprocentním vlastnictví, měl by alespoň s nějakými penězi pamatovat také na zařízení jiných provozovatelů poskytující akutní lůžkovou péči. To se teď stává skutečností, i když spíš „v drobných“.