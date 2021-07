Nejnovější údaj ve statistikách na krajském webu k očkování, fungující na adrese ockovani.kr-stredocesky.cz, uvádějí k 1. červenci 1 080 436 dálek podaných lidem s bydlištěm ve Středočeském kraji. Dokončení očkování (zpravidla po aplikaci druhé dávky vakcíny) kraj eviduje u 352 588 lidí, alespoň jedna podaná dávka je zaznamenána u 662 708 osob.

Seniorů dorazila většina

Nejproočkovanější věkovou skupinou jsou senioři mezi 75 a 79 roky. Těch mají dokončené očkování 85,2 procenta populace kraje v této věkové skupině; jedná se o 37 346 lidí (a nějaká vakcína koluje v krvi dokonce bezmála 42 tisícům Středočechů v této věkové skupině: s podílem šplhajícím již k 96 procentům to znamená, že se zapojila drtivá většina).

Ze tří čtvrtin už mají dokončené očkování také Středočeši ve skupinách 70–74 let a 80+. Naopak nejméně, což je vzhledem k postupu vakcinace logické, jsou mezi očkovanými Středočechy zastoupeni děti a mladiství. Ve věku do 17 let má očkování dokončené 360 Středočechů (0,1 procenta populace); převážně z řad studentů, kteří byli zapojeni do pomoci v nemocnicích a v sociálních službách, ale jsou mezi nimi také pacienti se závažným onemocněním. Alespoň jednu dávku očkování však již v této věkové kategorii dostalo 5060 Středočechů (1,8 procenta). Počty očkovaných žen mají převahu nad muži, což platí pro všechny věkové skupiny.

Nejlidnatější město není v čele

„Doma“, tedy ve středních Čechách, dostaly vakcíny bezmála tři čtvrtiny Středočechů: 72,3 procenta; do Prahy si zajela čtvrtina (25,2 procenta). Tyto poměry zůstávají dlouhodobě téměř neměnné. Očkování v jiných krajích má podstatně skromnější podíl – nejvíce vyniká Ústecký kraj s 0,5 procenta; jen zcela minimálně pak byli Středočeši očkováni na Zlínsku.

Poměřování počtu podaných dávek sice není soutěž, protože každý region má jinou lidnatost i další podmínky – nicméně i tyto údaje mohou něco napovědět k zájmu o očkování. Nenaplní se třeba předpoklad, že v čele pomyslného žebříčku by mohlo stanout Kladno jako město s nejvyšším počtem obyvatel v kraji. Přehledu vévodí očkovací centrum v Mladé Boleslavi se 78 009 podanými dávkami. Následuje Kolín (71 208) – a až na třetí pozici figuruje Kladno (66 405). Ve statistice se pak na dalších příčkách řadí Příbram (64 770), Nymburk (49 947), Slaný (47 898) a Sedlčany (46 462).

V rámci středočeského očkování podobně jako celorepublikově převažuje vakcína Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech: na celkovém počtu injekcí se první dávky podílejí 47,1 procenta a druhé 32 procenty. Znamená to tedy, že ke čtyřem z pěti očkování byla použita právě tato látka. Následuje Vaxzevria, známá spíše pod dříve výhradně užívaným označením výrobce jako AstraZeneca: první dávky 6,8 procenta, druhé 4,6. Moderna pak má s prvními dávkami 4,7 procenta a 3,4 procenta s druhými. Jednodávkový preparát Janssen od firmy Johnson & Johnson drží 1,3 procenta.