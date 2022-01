Nový ministr dopravy Martin Kupka splnil slib: opustil post starosty

Kupkovo působení ve vedení kraje vysoce oceňuje hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Udělal za svého působení na kraji obrovský kus práce, což lze zcela jistě vidět také na středočeských silnicích,“ pochválila. Mluvčí kraje David Šíma připomněl – a to právě v souvislosti s Kupkovým působením – že loni se na 109 úsecích středočeských silnic II. a III. třídy spravovaných krajem podařilo opravit celkem 99 140 metrů (vyšlo to na téměř téměř 390 milionů korun). „Martin Kupka byl kvalitním a důležitým členem rady, se kterým se mi vždy skvěle pracovalo. V jeho nové funkci mu přeji co nejvíce úspěchů a těším se, že se budou měnit k lepšímu věci, o kterých Martin, jak z pozice starosty, tak z pozice krajského radního ví, že nefungují nebo mají rezervy,“ spojila hejtmanka Pecková slova chvály s velkým očekáváním.

Kdo se stane Kupkovým nástupcem, má být jasné na jednání středočeských zastupitelů 31. ledna. Přesněji: řeč by neměla být o nástupci, ale nástupcích. Podle všeho ho v krajských službách nahradí hned tři lidé; všichni stejně jako Kupka v barvách ODS. Statutárním náměstkem hejtmanky by se měl stát nynější středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík, který se tomuto oboru bude věnovat i nadále. Silniční dopravy se v radě kraje má ujmout nynější předseda výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství Karel Bendl, který je současně starostou Benátek nad Jizerou. Bude tedy třeba ještě obsadit post předsedy výboru.

Již dříve Bendl oznámil, že chce navázat na Kupkovu práci a současně skloubit přípravu dopravních staveb se svými zkušenostmi z oblasti životního prostředí. V pozici neuvolněného starosty města by chtěl zůstat. Na uvolněný post člena zastupitelstva by měl z pozice prvního náhradníka na kandidátce nastoupit starosta Čelákovic Josef Pátek.