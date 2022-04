Jak v hlavním městě, tak v jeho středočeském okolí, se mezi zahraničními návštěvníky hromadných ubytovacích zařízení Rusko loni nedostalo do první desítky zemí původu. V obou případech byli na špici Němci, shodně následovaní Slováky a Poláky.

V Praze, kde Český statický úřad za loňský rok evidoval 1,4 milionu zahraničních návštěvníků, kteří zde dohromady strávili 3,4 milionu nocí, doplnily „top“ desítku zemí ještě Izrael, Francie, USA, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Velká Británie; ve Středočeském kraji s pouhými 79 tisíci cizinci a 205 tisíci přenocováními to byly Rakousko, Itálie, Nizozemsko, Ukrajina, Francie, Španělsko a Japonsko.

Přesto někteří hoteliéři ztráty hostů z Ruska litují: v minulosti bývali známi jako lidé vyhledávající delší pobyty – překračující obvyklý průměr dvě a kousek noci – a mnozí se představili i jako lidé, pro něž není problém utrácet. Zvláště metropoli měli v oblibě; stejně jako lázně.

Nové kontakty: Rijád a Kuvajt

Po covidové ráně, která příjezd ruských návštěvníků celorepublikově výrazně zredukovala – CzechTourism dává v této souvislosti do kontrastu loňských 26 tisíc hostů s 560 tisíci z roku 2019 – přišla nynější invaze na Ukrajinu. Je tak nabíledni, že ať už se ještě před nějakým čtvrtrokem dalo počítat s čímkoli, velký návrat těchto hostů se konat nebude. CzechTourism hlásí, že nahradit by je mohli návštěvníci z Blízkého východu, Izraele, Nizozemska, Dánska a sousedních zemí; včetně bohatší německé klientely. Alespoň o to míní usilovat.

Na Blízkém východě míří kampaň především na ropné státy skupiny GCC, kdy už se naplňuje úsilí o zavedení přímých letů z těchto oblastí do Prahy. „Přímé spojení z Rijádu v Saúdské Arábii začalo létat od 29. dubna a přímá letecká linka mezi Českou republikou a Kuvajtem se spustí v červnu,“ upozornil ředitel CzechTourismu Jan Herget.

Spojení Prahy s Rijádem zajistí letecká společnost Flynas třikrát týdně; s Kuvajtem to bude dvakrát týdně prostřednictvím Jazeera Airways. Ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip vítá zájem turistické agentury o prezentaci nabídky: „Podpora příjezdového cestovního ruchu z nových trhů je klíčem k úspěchu těchto přímých spojení.“ S dopravci letiště jedná o možnostech dalšího rozšíření provozu z oblasti Blízkého východu pro příští roky.

Sousedů by mělo přijet více

CzechTourism současně ohlašuje dvě velké kampaně lákající k návštěvě zahraniční turisty. Soustředit se mají na 14 zemí, z nichž za klíčové ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourismu František Reismüller označil Německo, USA, Velkou Británii, Polsko a Slovensko. Jde tedy o posílení vazeb, které podle loňských statistik návštěvnosti ve středních Čechách i v Praze už fungují.

Mezi vybranými zeměmi jsou i Dánsko a Nizozemsko, jejichž občané by společně s návštěvníky ze sousedních zemí (zde s důrazem na movitější Němce) mohli nahradit Rusy, kteří u nás dříve mířili mimo Prahu na dlouhodobější pobyty. Zejména na cílenou reklamu na sociální sítích se v „jarní“ vlně on-line kampaně (od května do července) má vydat 30 milionů korun; s dalšími deseti miliony se počítá na podzim.

Návštěvníci z Ruska v Praze



- Rusko patřilo mezi stálice mezi zdrojovými trhy příjezdového cestovního ruchu. Dále do této skupiny patří zejména Německo, USA, Velká Británie, Itálie, Francie, Polsko, Slovensko, Španělsko či Izrael.



- Z dlouhodobějšího pohledu jsou u hostů z Ruska patrné velké výkyvy. Návštěvnost narůstala do roku 2013 velice strmým tempem. V roce 2014 došlo v důsledku rusko-ukrajinské krize a propadu kurzu rublu k citelnému poklesu počtu hostů o téměř 70 tisíc (-12,7 procenta) a počtu jejich přenocování o více než 353 tisíc (-15,8 procenta). Tento trend pokračoval ještě citelněji v roce 2015, kdy ruských návštěvníků české metropole ubylo meziročně 37,6 procenta (téměř 180 tisíc) a jejich přenocování takřka 40 procent (750 tisíc noclehů).



- Pozitivní obrat v návštěvnosti nastal v roce 2017 (meziroční nárůst počtu hostů o 38,6 procenta a počtu přenocování o 47 procent). Vydržel až do nástupu pandemie covid-19.



- Pro Rusko byla vždy typická silně nadprůměrná délka pobytu, která v období 2012 až 2014 přesahovala v průměru 4 noci, v období 2015 až 2020 se pohybovala mezi 3,5 a 3,9 noci. Proto i v letech, kdy počet hostů z Ruska postačoval jen na 4.–5. místo v celkovém pořadí zemí, z hlediska počtu přenocování se Rusko až do roku 2020 udrželo obvykle na 2. pozici.



- Rekordní byl rok 2013, kdy přijelo do Prahy více než 540 tisíc Rusů, kteří zde realizovali více než 2,2 milionu přenocování.



- V době pandemie covid-19 se Rusko v roce 2021 propadlo až do třetí desítky z hlediska počtu hostů i počtu přenocování. Rusů přijelo během celého roku pouze necelých 14 tisíc.



- Rusové obecně preferují – na rozdíl od většiny ostatních zahraničních turistů – pro návštěvu Prahy měsíce prosinec a leden, oblíbený byl i květen.



Zdroj: Martina Kuřitková, Český statistický úřad