„Mohu vám říci jen to, že my jako firma žádné stavební záměry s budovou nemáme. Informaci o možném prodeji budovy nemohu vyvrátit ani potvrdit,“ řekl zástupce společnosti s tím, že obchodní strategii Arena MB rozhodně nechce řešit přes média.

Informace se už ale neoficiální cestou dostala i na magistrát. „Oficiálně to komentovat nemůžeme. Budova není v našem vlastnictví a rozhodování o její budoucnosti není v našich rukách. Je ale pravda, že informace, o kterých hovoříte, už na magistrátu také kolují,“ uvedla mluvčí radnice Šárka Charousková.

I pro odsouzené duchovní

Bývalé nápravné zařízení přiléhá k budově okresního soudu. Obě stavby vznikly v roce 1928 jako celistvý justiční areál projektovaný architektem a urbanistou Františkem Jandou jako sídlo tehdejšího Krajského soudu v Mladé Boleslavi.

V letech 1948 a 1949 v budově sídlilo velitelství mladoboleslavského oddílu Státní bezpečnosti. Jedno poschodí věznice bylo v té době vyhrazené prominentním politickým vězňům.

V první polovině 50. let režim do cel soustředil odsouzené duchovní. Věznice s kapacitou 240 odsouzených byla zrušena v roce 1955.

Po zrušení věznice budovu využíval Státní ústřední archiv, který ji opustil v roce 1995. Vězeňská služba zvažovala rekonstrukci objektu, v němž chtěla vzhledem k výhodné poloze a propojení s okresním soudem zřídit vazební věznici.

Kvůli havarijnímu stavu budovy a vysokým nákladům na opravu se však rozhodla objekt prodat ve veřejné soutěži za minimální cenu 20 milionů korun.

Budova zůstala v původním stavu a slouží jako lokace pro natáčení českých i zahraničních filmů. Vznikaly v ní například snímky Kajínek, Lidice, Mission: Impossible – Ghost Protocol, či Adéla ještě nevečeřela. Natáčely se v ní také seriály včetně Případů 1. oddělení, Českého století nebo Zločinů velké Prahy.

Filmy, které vznikaly v bývalé věznici

Uniforma (2001, režie: Hynek Bočan)

Jedna ruka netleská (2003, režie: David Ondříček)

Hitler: The Rise of Evil (Hitler: Vzestup zla) (2003, režie: Christian Duguay)

Kousek nebe (2005, režie: Petr Nikolaev)

Krev zmizelého (2005, režie: Milan Cieslar)

Prachy dělaj člověka (2006, režie: Jan Kulhavý, Jiří Chlumský)

Obsluhoval jsem anglického krále (2006, režie: Jiří Menzel)

Kvaska (2007, režie: Mirjam Müller Landa)

Hannibal Rising (Hannibal – zrození) (2007, režie: Peter Webber)

Kajínek (2010, režie: Petr Jákl)

Lidice (2011, režie: Petr Nikolaev)

Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011, režie: Brad Bird)

Zraněná srdce (The Aftermath, 2019, režie: James Kent)

Šarlatán, 2020, režie: Agnieszka Hollandová



Seriály

České století (2013, režie: Robert Sedláček)

Missing (Pohřešovaný) (2012, autor seriálu Gregory Poirier)

Případy 1. oddělení (2015, druhá řada, autoři seriálu Jan Malinda a Josef Mareš)

Past (seriál České televize, 2019)

Zločiny velké Prahy (seriál České televize, 2019)

Ponorka (Das Boot, druhá řada, 2019)