Chrám sv. Barbory

Kde: Kutná Hora

Otevírací doba: pondělí - sobota 9 – 18 , neděle 11 – 18; prázdninové výjimky jsou dostupné na webu kutnohorské farnosti

Proč přijít: Chrám se začal stavět na konci 14. století a je jednou ze čtyř staveb katedrálního typu v České republice. Stojí na skále na západním svahu říčky Vrchlice, nad místem, kde byl hlavní vstup do nejhlubšího dolu města. Chrám se tyčí nad krajinou, jako by do ní od věků patřil. Byl stavěn po vzoru velkých francouzských katedrál.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.Zdroj: Deník/Michal Bílek