Politických subjektů, jejichž členové jsou zastoupeni ve volebním boji, je letos celkem 25. Hned osm z nich má nicméně jen po jediném zástupci; méně než deset pak ještě dalších pět. Naopak nejpočetnější šiky straníků nevysílají do volebního klání tradiční parlamentní strany s letitou historií. V čele pomyslného žebříčku straníků stojí Trikolóra s 68 členy. Nicméně barvy sociálních i občanských demokratů bude v soupeření o přízeň voličů hájit jen o jednoho straníka méně. A více než padesát členů reprezentuje na středočeských kandidátkách hned sedm stran či hnutí.

Nejde pouze o straníky

Téměř třetina kandidátů je bez politické příslušnosti. Takoví lidé mají zastoupení na většině kandidátek, a to i na předních pozicích. Ve středních Čechách nejsou výjimkou ani v čele kandidátních listin – a to nejen v případě stran, o nichž se v souvislosti s předvolebními průzkumy zpravidla nehovoří.

Nestraničku Petru Peckovou, starostku Mnichovic známou i z působení v mediální oblasti, hnutí STAN nominovalo do boje o hejtmanský post – jako vyzyvatelku současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta má ambici současnou pozici obhájit. Své jedničky jako přímé kandidáty na hejtmana, jehož působení přinese změnu, ohlašují také další významní hráči volebního soupeření. Nejčastěji jsou v této souvislosti zmiňována jména poslance a starosty obce Líbeznice Martina Kupky (ODS), 1. náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka (ČSSD) a IT specialisty Jiřího Snížka, jehož Piráti o vstup do krajského zastupitelstva teprve usilují – dosud v něm nepůsobili – a hned s těmi nejvyššími cíli.

Někteří jsou bez partnerů

Je obvyklé, že se na jedné kandidátní listině sešli zástupci hned několika stran. Výhradně z vlastních členů doplněných nestraníky mají kandidátní listiny složené pouze ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Komunistická strana Čech a Moravy, Občanská demokratická aliance, Svoboda a přímá demokracie (SPD), Svobodní a Trikolóra. Naopak nejpestřejší sestavu nabízí kandidátní listina Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty: má sice 62 nestraníků, ale o zbývajících osm postů se dělí členové Národní demokracie, Koruny české, Rozumných, Konzervativního a sociálního hnutí a Aliance národních sil.

Trochu netypická je jinak bezpartijní kandidátní listina Demokratické strany zelených – Za práva zvířat, kde lze najít i členku ODS Zuzanu Belluovou. Čistě nestranické pak mají kandidátky Moravané – obsahuje jediné jméno Jany Nevrlé – a Volte Pravý blok www.cibulka.net se dvěma jmény: Jiřím Přádou a Stanislavem Vilímem.

Zastoupení členů stran v krajských volbách

- 30,84 procenta: bez politické příslušnosti (264 kandidáti)

- 7,94 procenta: Trikolóra hnutí občanů (68 kandidátů)

- 7,83 procenta: Česká strana sociálně demokratická; Občanská demokratická strana (po 67 kandidátech)

- 7,36 procenta: Komunistická strana Čech a Moravy; SPD, Svoboda a přímá demokracie (po 63 kandidátech)

- 7,13 procenta: ANO 2011 (61 kandidát)

- 5,96 procenta: Česká pirátská strana (51 kandidát)

- 5,37 procenta: TOP 09 (46 kandidátů)

- 3,15 procenta: Svobodní (27 kandidátů)

- 2,10 procenta: Dělnická strana sociální spravedlnosti (18 kandidátů)

- 1,75 procenta: Starostové a nezávislí (15 kandidátů)

- 1,29 procenta: Strana zelených (11 kandidátů)

- 1,05 procenta: Občanská demokratická aliance (9 kandidátů)

- 0,93 procenta: KDU-ČSL (8 kandidátů)

- 0,47 procenta: Národní demokracie; Hlas (po 4 kandidátech)

- 0,23 procenta: Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska (2 kandidáti)

- 0,12 procenta: Aliance národních sil; Alternativa pro Vás; Klub angažovaných nestraníků; Konzervativní a sociální hnutí; Konzervativní strana; Liberálně ekologická strana; Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty; SNK Evropští demokraté (po 1 kandidátovi)



Zdroj: Český statistický úřad