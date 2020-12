Od pátku do 18. prosince mají v rámci celostátní kampaně možnost nechat se zdarma prověřit takzvaným antigenním testem. Ten nabídne výsledek rychle, nicméně bývá označován jako méně přesný. V případě, že vyjde pozitivně, pak automaticky následuje vyplnění žádanky s povinností podrobit se klasickému PCR testu. Včetně karanténních opatření.

Část kraje zamíří do Prahy

Pedagogové, kteří nepotřebují žádanku, ale stačí jim potvrzení ředitele školy, mohou ve středních Čechách vybírat prozatím z 11 odběrových míst. Zavítat ale mohou i do jiných krajů. Toho jistě využijí někteří kantoři z okolí hlavního města, kteří zamíří do metropole. „My od jihu spádujeme do nemocnice v Krči, od severu je to zase Bulovka,“ řekl Deníku středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (za STAN), jenž tak nabídl zkušenost obyvatele (a starosty) obce Psáry na Praze-západ. Tak to prostě je, i když z toho Praha někdy má těžkou hlavu…

Jedna desetina až pětina

Zájem o testování se zatím nerýsuje velký. V kraji funguje 1,4 tisíce škol a školských zařízení, v nichž působí 26 tisíc pedagogů. Radní Vácha předpokládá, že na testy půjde něco mezi desetinou a pětinou pedagogů; zhruba od 10 do 20 procent. Zdůraznil však, že je to jen odhad, který vychází z dotazníkového šetření na Mladoboleslavsku.

Učitelé, kteří už se pro testy rozhodli, většinou hovoří o odpovědnosti vůči svým žákům, kolegům i rodinám. Mohou se ale ještě objevit i další zájemci. Naznačují to alespoň stesky některých pedagogů stěžujících si na to, že informace, jež se k nim dostaly před zahájením testování, dorazily snad ještě později než na poslední chvíli.

Současně kantoři upozorňují na provozní dobu některých odběrových center, jež fungují v dopoledních hodinách pracovních dnů, tedy v době, kdy hlavní pozornost je třeba soustředit na výuku. K tomu Vácha přikyvuje – s poznámkou, že při jednání s nemocnicemi, které provoz odběrových center pro učitele zajišťují, odbor školství krajského úřadu žádal, aby byly k dispozici odpolední časy. „V těch našich, oblastních nemocnicích kraje, jsme byli úspěšní,“ poznamenal radní Vácha. A podobné to bylo i v několika nekrajských zařízeních.

Ani dopolední provoz však prý není k zahození: někteří učitelé se uvolnit mohou, především ale vyhovují těm, kteří jdou do práce až odpoledne: vychovatelům, části učitelek z mateřských škol nebo pedagogům ze základních uměleckých škol. Ostatně, jak upozornili krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) i hejtmanka Pecková, už v pátek ráno v rezervačních formulářích byly záznamy právě na dopolední hodiny. Využít objednávkový systém na webu jednotlivých nemocnic je nutné; přijít bez ohlášení nelze.

Odběrových míst bude více

Hejtmanka Petra Pecková (za STAN) připomněla, že vedle testovacích míst v krajských nemocnicích jsou k dispozici i další: v zařízeních městských i provozovaných soukromými společnostmi. Nyní jich je 11, rozmístěných po celém kraji, a přibýt mají další. „V příštím týdnu to bude Čáslav – a ještě jedna až dvě další nemocnice, s nimiž jednáme,“ upřesnil Pavlík. Na dotaz Deníku pak ze zmiňované dvojice jmenoval Říčany. „Síť se pak může ještě dále rozšiřovat, pokud bude zájem,“ podotkla Pecková. Upozornila například na možnost praktických lékařů, ambulantních specialistů i zubních lékařů požádat o přidělení kódu, který by umožnil hradit jim poskytování této služby ze zdravotního pojištění.

Očekávaný dopad na provoz škol

Samotná návštěva odběrového místa, kde se lidé právě díky využití rezervačního systému nemají hromadit, by měla trvat 30 až 40 minut. Se vším všudy; včetně čekání na výsledek testu. „Ráda bych, aby se zájem rozložil napříč celou odběrní dobou,“ poznamenala hejtmanka Pecková. Ta současně předpokládá, že vlivem testování mohou být odhaleni covid-pozitivní učitelé bez příznaků, což přinese i následné karantény. „To je očekávatelné,“ míní – s tím, že s takovou situací se ředitelé budou muset poprat, aby provoz škol dokázali zajistit.

Odběrová místa vyhrazená pro testování učitelů

- Benešov – Nemocnice Rudolfa a Stefanie: úterý, středa a čtvrtek vždy 11.30 – 15.30

- Beroun – Rehabilitační nemocnice Beroun: pondělí – pátek 8.00 – 10.00

- Rakovník – Masarykova nemocnice: pondělí, středa a pátek 12.00 – 15.30

- Nymburk – nemocnice: pondělí – pátek 7.00 – 11.00

- Hořovice – nemocnice: pondělí – pátek 8.00 – 10.00

- Kolín – oblastní nemocnice: úterý – čtvrtek 12.00 – 16.00

- Kladno – oblastní nemocnice: pondělí a středa 12.00 – 16.00, pátek 8.00 – 12.00

- Slaný – nemocnice: pondělí – pátek 12.00 – 16.00

- Kutná Hora – nemocnice: úterý – čtvrtek 13.00 – 17.00

- Mladá Boleslav: Klaudiánova nemocnice: pondělí – pátek 13.00 – 16.00

- Příbram – oblastní nemocnice: pondělí – pátek 13.00 – 17.00

- Nově chystaná místa: Čáslav, zřejmě také Říčany – a možná i další



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje a radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík