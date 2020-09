Současná středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) odpověděla, že by se mělo postupovat podle už připraveného seznamu investic. Jiří Snížek (Piráti) vidí jako klíčovou stavbu dálnice D0. A jiným směrem mířil Martin Kupka (ODS): „Kraj musí začít budovat obchvaty měst a obcí, musí to být opravdu soubor staveb.

Petra Pecková (STAN) odpověděla, že rekonstrukce silnic se má odehrávat podle jejich kvality a dopravní zátěže. „Je nutné úzce spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Stavět obchvaty kolem obcí, které jsou na trase D3,“ prohlásila.

Robin Povšík (ČSSD) uvedl, že ohledně okruhu kolem Prahy kraj dělá, co může, pomáhá se stavbou D3.

Odpověď Jana Jakoba (TOP 09) byla širší: „Všechny silnice je třeba upravit, mělo to být podle jasného plánu. Okruh Prahy musí být prioritou. A také železniční spojení.“ Podle Radka Rozvorala (SPD) jsou prioritami D11 z Běchovic a dálnice D3 a D4.

Zdeněk Štefek (KSČM) řekl, že klíčové jsou liniové stavby a obchvaty měst. „Důležité je i systémově řešit přetíženost silnic. A třeba přesunout část kamionové dopravy na železnici,“ uvedl.

Pro Antonína Fryče (Trikolóra) je prioritou 8,5 tisíce kilometrů silnic třetí třídy. „Prioritní by mělo být soustředit se na jejich rychlejší opravy. Na ŘSD můžeme tak maximálně tlačit a radit jim,“ uvedl.

Současná hejtmanka Pokorná Jermanová připomněla, že kraj investoval do dopravních staveb tři miliardy korun. Jde o projekty týkající se příprav na dostavbu D3, například obchvat Jílového, připravuje se i řada mimoúrovňových křižovatek. „Kraj v tomto činí maximum a dobrovolně, aby stavbu urychlil,“ uvedla. Vysvětlila rovněž, že kraj je podle zpracovaných propočtů schopen finančně a kapacitně zvládnout opravit za čtyřleté období 2,5 tisíce kilometrů silnic. V prvním roce se podle ní vedení kraje věnovalo přepracování projektů, přípravě dalších, pasportizaci a shánění peněz.

Jiří Snížek (Piráti) uvedl, že je nutný výhled, jak bude kraj vypadat třeba za padesát let, kudy lidé budou jezdit – a podle toho plánovat infrastrukturu. Zároveň je podle něho nutné opravovat silnice. Při svých výjezdech do obcí prý narazil na silnice, které nebyly opraveny od sedmdesátých let, kdy byly postaveny.

„Jsem moc rád, že tu kolegové navrhují rychlý internet do obcí. To je velmi důležité, polovina středočeských obcí je do 500 obyvatel. Je třeba, aby i tam měli kvalitní a stabilní připojení k internetu,“ zmínil Snížek

Martin Kupka (ODS) připomněl, že je nutné, aby při stavbě dopravních projektů byla pokládána nová optická vlákna pro vysokorychlostní připojení k internetu, jak je běžné v Rakousku a Německu. Automaticky by měly být pokládány podél silnic II. a III. třídy. „Asociace krajů tuto iniciativu podpořila, je důležité, aby se to podařilo na celostátní úrovni,“ uvedl.