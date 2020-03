ON-LINE reportáž z koronaviru najdete ZDE

Jednalo se totiž o jednu ze zdravotních sester Thomayerovy nemocnice v Praze, které se nakazily novým typem koronaviru vyvolávajícím onemocnění Covid-19. To se podle dřívějších informací v nemocnici rozšířilo mezi sestrami z plicního oddělení a z oddělení geriatrie a následné péče. Tam se nakazilo i 25 pacientů; jeden z nich zemřel.

To, že policisté okolnosti úmrtí v Říčanech prověřují a byla nařízena zdravotní pitva, Chalupa Deníku potvrdil. „Abych vyvrátil spekulace, mohou uvést, že se nejednalo o násilnou smrt ani o sebevraždu,“ reagoval na dohady, které se kolem nešťastné události vyrojily. Další zdravotní souvislosti policie podle Chalupových slov komentovat nebude – ani jí to nepřísluší. „Myslím, že to ani není potřeba,“ poznamenal policista.

Thomayerova nemocnice úmrtí své zaměstnankyně potvrdila v neděli večer. Deníku její mluvčí Petr Sulek sdělil, že se jednalo o zdravotní sestru „S ohledem na přání rodiny nebudeme sdělovat další informace,“ odmítl jakékoli podrobnější vyjádření.

Obvykle dobře informovaná agentura Aktu.cz, jejíž reportér zásah policie ve čtvrti rodinných domů v Říčanech sledoval, uvedla, že zemřela žena ročníku narození 1972. Připomněla také, že už první zjištění policie z místa bydliště hovořilo o tom, že nebyly shledány známky cizího zavinění.

Šetření policie v případech, kdy došlo k úmrtí mimo zdravotnické zařízení, není nijak mimořádné. Jak se onemocnění rozšířilo v Thomayerově nemocnici, prověřují pražští hygienici.