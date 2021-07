Načerpat energii a vyčistit si duši. Ale i krásné selfíčko z levandulového pole

/FOTOGALERIE/ V samém srdci Barrandie geoparku, poblíž Chodouně na Berounsku se nachází levandulové údolí. Velice příjemná lokalita je jako stvořená na rodinný výlet. V sobotu 17. července využily desítky turistů krásné počasí a do levandulového údolí se vypravily na výlet. A to, co na ně čekalo, předčilo jejich očekávání.

Z levandulového údolí poblíž Chodouně na Berounsku. | Foto: Pavel Paluska

První kroky návštěvníků vedou do Duhové haly, kde se mohou občerstvit chutnými pokrmy. Zde je také možnost zakoupit si z chodouňské levandule léčivé mnoho různých bio produktů, které si mnozí návštěvníci vyzkoušeli a rádi se pro ně vracejí. Rozsáhlé pole s levandulí je hojně navštěvováno nejen proto, že je tu možné načerpat energii, sílu a vyčistit si duši, ale také skoro každý odchází se selfíčkem ve svém mobilu. FOTOGALERIE: Právě jsme se narodili Přečíst článek › Dále je tu možné využít místní dílničku a vytvořit si na památku vlastní výrobek s levandulí. A navíc zde provozují léčbu tancem či jógou a bylinkárnu s Helenou Neumannovou. Levandulové pole je pro návštěvníky přístupné zdarma, a to včetně parkoviště.