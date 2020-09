Problém se netýká dětí, ale v karanténě zůstali členové pedagogického sboru poté, co byli v kontaktu s nakaženým kolegou, řekla ve středu Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. S tím, že v Kladně se posunutí termínu nástupu týká hned dvou zařízení: vedle sportovního gymnázia, o němž obsáhle informovala média, ještě jedné mateřské školy. Podobné komplikace evidují hygienici na Benešovsku, konkrétně ve škole v Choceradech, na Kolínsku v ZŠ Pečky a také v jedné ze základních škol v Lysé nad Labem na Nymbursku. „Školy upozornily rodiče – a také zveřejnily informace na svých webových stránkách,“ poznamenala Šalamunová.

Počty a procenta se liší

Pohled do přehledů, které Deník získal od ministerstva zdravotnictví, by mohl svádět k dojmu, že mezi dětmi, od těch nejmenších po 14leté školáky, se šíření koronaviru „rozjelo“ už na sklonku prázdnin. Pro týden od 24. do 30. srpna je totiž v kraji evidována potvrzená nákaza u 33 – což je prozatím nejvíc za celé sledované období; od počátku března. Vlastně to ale kopíruje celkový vývoj nákazy. Nynějších 33 nakažených dětí v kraji představuje 10 procent z nakažených – podstatně méně než 38 procent v prvním červnovém týdnu, kdy se jednalo o pouhých pět případů.

Mladých lidí mezi 15 a 29 lety se nyní s koronavirem v kraji potýká 83, což je rovněž nejvíce od březnového začátku sledování. O deset více než v do té doby rekordním týdnu 20. a 26. červencem, kdy mimo jiné vrcholilo šíření nákazy spojované s pražským klubem Techtle Mechtle. Tenkrát se však jednalo o 46 procent nakažených v kraji, zatímco nyní jde o 26procentní podíl. „Tehdy mladí přinesli nákazu i do rodin, kde byli také senioři,“ řekla Deníku Šalamunová. S tím, že všichni pacienti z tohoto období už se vyléčili.

Onemocněly už tisíce lidí

Ve středních Čechách nyní krajská hygienická stanice eviduje šest stovek lidí s aktuálním onemocněním. Od počátku pandemie na začátku března byla nákaza koronavirem potvrzena u 2,8 tisíce obyvatel kraje; z nich se 2,2 tisíce lidí vyléčilo. Nejvyšší nemocnost, určovanou podle přepočtu nakažených na sto tisíc obyvatel, po celé jaro vykazovalo nejbližší okolí hlavního města; Praha-východ a Praha-západ. Až během léta začaly výrazněji vystupovat i další regiony. Nyní nejvyšších hodnot dosahují Kolínsko a Příbramsko. Naopak nejlépe na tom po celý uplynulý půlrok bylo Rakovnicko.

Jako největší riziko pro mladé lidi nyní hygienici podle slov Šalamunové vnímají hromadné akce a sportovní soustředění i samotnou činnost ve sportovních klubech. Naopak se v uplynulých dvou měsících nepotvrdily obavy, že by vážnější koronavirové komplikace mohly provázet konání letních táborů.

Nejvyšší podíl nakažených v kraji podle věku:



0 – 14 let: 38 procent – 1. až 7. 6. (5 nakažených)

15 – 24 let: 46 procent – 13. 7. až 19. 7. (39 nakažených) a 20. až 26. 7. (73 nakažených)

30 – 44 let: 44 procent – 8. až 14. 6. (23 nakažených)

45 – 59 let: 38 procent – 27. 4. až 3. 5. (13 nakažených)

60 – 74 let: 100 procent – 2. – 8. 3. (2 nakažení)

75 – 89 let: 29 procent – 25. – 31. 5. (7 nakažených)

90 a více let: 4 procenta – 25. až 31. 5. (1 nakažený)



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Aktuální počty nakažených a jejich podíl:



0 – 14 let: 33 (10 procent)

15 – 24 let: 83 (26 procent)

30 – 44 let: 109 (34 procent)

45 – 59 let: 61 (19 procent)

60 – 74 let: 24 (7 procenta)

75 – 89 let: 14 (4 procenta)

90 a více let: 1 (téměř 0 procent)



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR; údaje pro Středočeský kraj za týden 24. – 30. 8.