Upozornil na to tým Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Praha-západ v souvislosti se zajišťováním pondělního převozu těžce nemocné pacientky bojující s rakovinou hrtanu, kterou bylo třeba dopravit od ukrajinsko-polského pomezí do Fakultní nemocnice Olomouc, sdělila Deníku Petra Homolová z týmu záchranné služby. Tam už pro ni byla připravena specializované péče.

Kontakt přes dojem z televize

Léčbu na klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Olomouci pro paní Natalii dojednal podnikatel a zastupitel ze Šumperka Tomáš Potěšil (ODS). Pomoc zajišťoval pro maminku manžela své známé, Ukrajinky Iriny, jež dlouhodobě pracuje v České republice. Díky předchozím domluvám dostali olomoučtí lékaři s předstihem kompletní zdravotnickou dokumentaci; včetně snímků z tomografu. Oslovit v souvislosti se zajištěním dopravy právě samaritány napadlo Potěšila poté, co o jejich působení viděl reportáž v televizi.

V těchto chvílích převáží náš tým vážně nemocnou pacientku bojující s rakovinou. Převoz se koná z ukrajinských hranic do @fnolomouc, kde jí bude poskytnuta specializovaná péče. Všem děkujeme za koordinaci a pacientce, kterou čeká téměř 1300 km přejeme pevné zdraví . pic.twitter.com/Lp5oqVx7Vw — Záchranná služba ASČR PRAHA-ZÁPAD (@ZS_ASCR) March 14, 2022

Za volant sanitky, která se pro ni vypravila k ukrajinsko-polským hranicím již v neděli, se posadil přímo ředitel Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Tomáš Moucha. Po noclehu v Polsku zajel až na ukrajinské území. Vyzvedl tam pacientku, již z města Čerkasy na břehu Dněpru ve střední Ukrajině přivezl její syn vlakem do Lvova, aby pak sjednaným autem pokračovali na domluvené místo v Javorivu. Když sanitka přejela ukrajinsko-polské hranice, žena se Mouchovi s pláčem svěřila, že je to poprvé, co zavítala co ciziny – a má obavy, zda se ještě někdy do své vlasti vrátí…

Rýma i zranění od bomb

Vedle toho, že samaritáni vyslali malý tým i přímo na Ukrajinu (kde se mimo jiné v rámci pomoci místním kolegům podařilo úspěšně resuscitovat pacientku se zástavou oběhu), pomáhají především při hranicích. Na Slovensku v rámci spolupráce s Asociací samaritánů Slovenské republiky, Hasičským a záchranným sborem Slovenské republiky a Samaritan International působí od 9. března ve dvou dočasných uprchlických táborech, vybudovaných nedaleko hranic v Humenném a Vojanech. Uprchlíky po překročení hranic čeká ubytování v teple, dostanou stravu, ale také základní psychosociální pomoc.

Samaritáni se také nepřetržitě starají o poskytování zdravotní péče – přičemž hned během první noci se v rámci tohoto nasazení setkali s bezmála třemi stovkami běženců. „Těžko mi bylo, když jsem viděl manželský pár, oba přes devadesát let, každý jen jednu igelitku, ve které byl celý jejich život…“ svěřil se po návratu jeden ze záchranářů se svými pocity.

Uprchlíci nejčastěji potřebují ošetření související s následky dlouhé a náročné cesty v drsných podmínkách. Převahu mají nachlazení a virová onemocnění, častější jsou zažívací potíže – ojedinělé však není ani zhoršení chronických onemocnění. Někteří z lidí, kteří opustili oblasti konfliktu, utrpěli i zranění související s bombardováním – a vedle ran na těle pomáhali zdravotníci samaritánů léčit i šrámy na duši.

Většinu ošetření se zdaří zvládat přímo v táborových podmínkách, kde funguje polní ošetřovna. Pokud nestačí, samaritáni zajišťují transport pacientů s závažnějšími zdravotními problémy do nemocnic: na místě mají připraveny dva automobily včetně transportní sanitky umožňující převoz na nosítkách.