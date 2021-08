V prvním čtvrtletí se ve středních Čechách narodilo 3743 miminek; 1885 chlapců a 1858 dívek. Proti loňsku to představuje nárůst o 5,9 procenta. Jednoznačně nejvíce radostných událostí přivítalo nejbližší okolí hlavního města. Po Praze-východ (513) a Praze-západ (412) pak následují okresy Kladno (398), Mělník (335) a Mladá Boleslav (327). Nejméně pláče novorozenců zaznamenali na Rakovnicku se 135 miminky, ale také na Kutnohorsku (212) či na Benešovsku (260). „Kulaté“ hodnoty s rovnými třemi stovkami novorozeňat dosáhlo Kolínsko. Nejvyšší porodnost podle přepočtu miminek na tisíc obyvatel vykázal v prvním čtvrtletí okres Mělník (12,3 promile). Naopak nejnižší zaznamenalo Kladensko (9,7 promile).

Dlouhodobě platí, že bezmála polovina dětí se rodí mimo manželství (byť rodiny často žijí pohromadě, jen partneři nepovažovali za potřebné stvrdit to i „na papíře“; někdy tak postupují i záměrně, a to kvůli ekonomickým výhodám). Celorepublikový průměr podílu nemanželských dětí dosahoval 48,8 procenta, přičemž Středočeský kraj se dlouhodobě pohybuje pod touto hodnotou. Aktuálně to bylo 46,1 procenta, když statistici zaznamenali meziroční snížení o 0,7 procentního bodu.

„Mezi kraji se jednalo o pátou nejnižší hodnotu,“ poznamenal Pavel Hájek z krajské správy Českého statistického úřadu. „Nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství byl zaznamenán v okrese Kladno (53,5 procenta). Naopak nejnižší podíl měl okres Praha-západ (37,1 procenta), což byla nejnižší hodnota v republice,“ upozornil na rozdíly napříč krajem.

Ubylo sňatků, ale i rozvodů

Sňatků statistici v kraji za první tři měsíce roku zaznamenali 344. Meziročně to znamená pokles o více než čtvrtinu: o 26,7 procenta. Mimochodem: ke svatbě se rozhodli každý tisící Středočech či Středočeška. V přepočtu na tisíc obyvatel byl v prvním čtvrtletí nejvyšší podíl sňatků v okrese Kladno (1,2 promile), nejnižší v okrese Mladá Boleslav (0,7 promile). Vliv na tato čísla však jistě neměla pouze koronavirová situace. Dlouhodobě totiž platí, že v průběhu roku bývá v prvním čtvrtletí svateb nejméně (loni pouze 8,3 procenta sňatků z celého roku).

Pokud jde o rozvody, i jejich počet meziročně mírně poklesl: o 5,6 procenta, když jich bylo v celém kraji zaznamenáno 752. Nejvyšší rozvodovost podle přepočtu na tisíc obyvatel vykázal okres Beroun (3,1 promile); naopak nejnižší okres Benešov (1,5 promile).