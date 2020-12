Pokud se k tomu rozhodnou, mohou v kraji vybírat z 11 odběrových míst v nemocnicích. Kromě Mělnicka a nejbližšího okolí Prahy většinou připadá jedno místo na okres; okresy Beroun a Kladno mají po dvou.

Účast je dobrovolná

Rozhodnutí je skutečně na učitelích, potvrdila ve středu Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Jedná se o dobrovolné testování,“ zdůraznila. Leckteří kantoři to vítají: rádi si ověří, jak na tom jsou; uvědomují si, že při kontaktu s dětmi se mohli snadno nakazit.

Krajský úřad ve středu na možnost testování písemně upozornil ředitele škol – a informaci předal rovněž starostům měst a obcí. Společně se slibem, že pokud se seznam odběrových míst bude rozšiřovat, informace poputuje na stejné adresy.

Stačí papír od ředitele

Učitelé, kteří se chtějí nechat testovat, nepotřebují žádanku. Nutná je pouze registrace v rezervačním systému, která bude spojena i s objednáním na konkrétní čas. To má zabránit hromadění lidí s vytvářením front. „Rezervační systém naleznete na webových stránkách konkrétního odběrového místa,“ radí pedagogům Frintová.

Připomněla současně, že učitelé mají skutečně na výběr: zvolit si mohou libovolné z odběrových míst vyčleněných k tomuto účelu; klidně i v jiném kraji. S sebou musí přinést potvrzení od ředitele školy prokazující, že se skutečně jedná o pedagogického pracovníka. Vzorový formulář dostaly školy od ministerstva školství i od krajského úřadu. Pokud budou učitelé potřebovat doklad o návštěvě zdravotnického zařízení, propustku si rovněž musí přinést s sebou. Nabídka testování se však netýká těch, kteří byli před méně než 90 dny prověřováni RT-PCR testem s pozitivním výsledkem nebo v posledních pěti dnech stejnou metodou s negativním výsledkem.

Standardně by měl být příchozí kompletně hotov během 40 minut – a to i s čekáním na výsledek antigenního testu. Pokud by vyšel pozitivně, bude ještě následovat ověřovací vyšetření PCR testem. „V případě nejasností ohledně testování pedagogických pracovníků je možné využít bezplatnou informační linku 800 710 710,“ upozornila Frintová. S dodatkem, že toto číslo je v provozu od pondělí do čtvrtka mezi osmou a šestnáctou hodinou; v pátek pak jen do 14.00.

Testování zájemců zdarma bude dostupné i po 18. prosinci – to se však už bude moci přihlásit kdokoli. Chystá se totiž plošné testování, jímž by měl mít možnost projít každý, kdo bude chtít.

Odběrová místa vyhrazená pro testování učitelů

- Benešov – Nemocnice Rudolfa a Stefanie: úterý, středa a čtvrtek vždy 11.30 – 15.30

- Beroun – Rehabilitační nemocnice Beroun: pondělí – pátek 8.00 – 10.00

- Rakovník – Masarykova nemocnice: pondělí, středa a pátek 12.00 – 15.30

- Nymburk – nemocnice: pondělí – pátek 7.00 – 11.00

- Hořovice – nemocnice: pondělí – pátek 8.00 – 10.00

- Kolín – oblastní nemocnice: úterý – čtvrtek 12.00 – 16.00

- Kladno – oblastní nemocnice: pondělí a středa 12.00 – 16.00, pátek 8.00 – 12.00

- Slaný – nemocnice: pondělí – pátek 12.00 – 16.00

- Kutná Hora – nemocnice: úterý – čtvrtek 13.00 – 17.00

- Mladá Boleslav: Klaudiánova nemocnice: pondělí – pátek 13.00 – 16.00

- Příbram – oblastní nemocnice: pondělí – pátek 13.00 – 17.00



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje