Situace se ve srovnání s nedělí mírně zhoršuje, uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) k aktuálním povodním v pondělí 16. září. Řekla to hned na úvod brífinku po jednání krajského krizového štábu, který se v posledních dnech schází každodenně; včetně víkendu. A to i za účasti starostů všech 26 větších měst, která funguji jako ORP – obce s rozšířenou působností.

Nepřihodilo se však nic mimořádného, co by se neočekávalo předem. Především kulminuje Sázava – tak jak přitéká voda z horního toku řeky. Pecková očekává, že tamní obce situaci zvládnou, stejně jako obce podél Labe, kde rovněž řeší třetí stupeň povodňové aktivity. Netajila se očekáváním, že během dne se situace zklidní. Natolik, aby večer už mohla většina obyvatel kraje uléhat bez obav. Do vlastních postelí – a ne na nouzová lůžka někde v evakuačních centrech.

Hejtmanka očekává ve středních Čechách takovou situaci, že kraj bude moci nabízet pomoc postiženějším krajům – především Olomouckému, Jihočeskému a Moravskoslezskému. Deníku zdůraznila, že situace je taková, že kraj bude pomoc nabízet ostatním regionům – a ne ji přijímat. Takové nabídky už přišly: „Jestli něco nepotřebujeme, se nás ptali z partnerských regionů Burgundsko a Franche-Comté.“ Připomněla také očekávání meteorologů, podle jejichž předpovědi by mělo pršet ještě v úterý – a od středy pak už má být slunečno.

Kanalizaci je někde třeba ucpat

Nejvážnější situace byla v pondělí dopoledne ve středních Čechách na Sázavě, jež ráno dosáhla úrovně třetího povodňového stupně v Kácově a kolem desáté dopolední v Nespekách. Obce s tím počítaly a jejich povodňové komise po několik dnů připravovaly vše, co před příchodem velké vody bylo možné udělat. „Zruč se zatím daří držet na dvojce, ale má dobrá protipovodňová opatření,“ poznamenala hejtmanka k poměrům na Sázavě.

Sázava Týnec Brodce, stavba lávky pondělí 16. 9. 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Ocenila, že starostové řeku velmi dobře znají – a přesně vědí, co způsobí která úroveň hladiny. Se zatopením obydlí se nepočítá; voda by se měla dostat jen do objektů nejblíže u řeky. Což se prý týká mlýnů – a některých chatových osad. Nahonem se ještě někde řešila ochrana kanalizace, aby povodňová voda nenarušila provoz čistíren odpadních vod; jejich opětovný rozjezd je pak náročný.

K Labi hejtmanka uvedla, že je na třetím stupni v Mělníku a na druhém v Kostelci nad Labem. Konstatovala, že Mělník situaci zvládne – a spíše se objevují obavy týkající se obcí „pod“ městem. Konkrétně zmínila Liběchov, kde starostka také řeší ochranu kanalizace. Pecková očekává, že ani toto město povodeň zásadně nepoznamená, jestliže má hladina vystoupat na šest metrů – a domy by byly zatopeny od sedmi. A třeba v Kostelci se prý Labe „vejde“ do desetileté vody.

Praha se vzpamatovává z vydatných dešťů. Park Grébovka v pondělí 16. září | Video: Eliška Stodolová

Orlík na Vltavě zachraňuje Polabí

Labi od soutoku s Vltavou výrazně pomáhá regulace průtoku, kterou vodohospodáři zajišťují pomocí manipulace na Vltavské kaskádě. Zvláště Orlík, předem upuštěný, je schopen zadržet obrovské množství vody a omezit odtok. Ten se opět zvýší poté, co se zlepší situace na Labi. Což znamená, že vyšší úroveň Vltavy v hlavním městě bude aktuální i v příštích dnech. Nyní se odtok na Prahu z posledního vodního díla kaskády ve Vraném nad Vltavou snížil z 550 metrů krychlových za sekundu na 350. Poklesl ostatně i přítok do orlické nádrže: v pondělí dosahoval hodnoty 850 vteřinových kubíků, zatímco o den dříve, v neděli, se jednalo o tisíc.

Například nádrž Švihov na Želivce, která je zásobárnou pitné vody pro rozsáhlé území včetně části Prahy, je nyní naplněna na maximum. Pomáhá to zlepšovat situaci na Sázavě. „Kvalita vody nebude žádným způsobem ohrožena,“ tlumočila Pecková ujištění vodohospodářů.

Vltava v centru Prahy v pondělí 16. září. | Video: Deník/Radek Cihla

Komplikace ano, ale ne drama

Za policii připomněla hejtmanka poznatky, že nikdo není pohřešován a v souvislosti s povodněmi nebylo třeba ani řešit žádné protiprávní jednání. Doprava se místy komplikovala, když například Jizera zaplavila silnici Horky–Loukov či ráno byla zaplavena silnice ve vsi Bojmany u Žehušic, ale nedělo se nic dramatického. Na silnicích „u vody“ se trasy některých autobusů musí odklánět – zejména na Čáslavsku a Mnichovohradišťsku. Vlaky jezdí se zhruba dvacetiminutovým zpožděním, když stromy, které spadnou na trať, se hasičům daří rychle odstraňovat.

Vltava v centru Prahy v pondělí 16. září. | Video: Deník/Radek Cihla

Záchranná služba pro jistotu, kvůli zavřenému mostu, dočasně přemístila jednu posádku z Mnichova Hradiště do obce Klášter Hradiště nad Jizerou. Bylo to ale jen nakrátko a sanitka už je zpět na své výjezdové základně. Nově evakuovat nebylo ve středních Čechách třeba nikoho.