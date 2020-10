Čtyřicet jedna procent hlasů. Jak výsledek hodnotíte?

Vyhrát může jen jeden. Gratuluji doktoru Trešlovi k vítězství a děkuji voličům za podporu.

Jak moc vás mrzí prohra?

Nejsem vůbec nešťastný. Neberu prohru nijak útrpně nebo smutně, prostě je to tak. Mým hlavním cílem bylo, aby se do Senátu nedostali populisté nebo extremisté. A to se podařilo. Do druhého kola jsme šli s Ivo Trešlem dva demokratičtí kandidáti. A jeden prostě vyhrál.

Výsledky 2. kola voleb do Senátu 2020 - obvod Louny - Rakovník

1. Ivo Trešl (STAN) 58,39 % 10 179 hlasů

2. Vladimír Drápal (ODS, TOP09, KDU, KAN) 41,60 % 7 252 hlasů

První kolo bylo velmi vyrovnané, rozdíl byl 111 hlasů. Druhé kolo už ale bylo jasnější. Co rozhodlo?

Zdá se, že Rakovnicko chtělo svého senátora více, než Lounsko.

Ivo Trešla Rakovnicko podrželo, dost tam dominoval. Vy jste na Lounsku a Žatecku vyhrával, ale nebylo to tak jasné.

Pan doktor Trešl vyhrál na Rakovnicku výrazněji. Dostal více hlasů od lidí, kteří předtím volili jiné kandidáty, pravděpodobně také hlasy voličů ANO. To mohlo rozhodnout.

Na Lounsku se poslední týden řešilo ještě jedno téma. Někteří voliči ODS a TOP09, s jejichž podporou jste kandidoval, jsou naštvaní. Tyto strany se často v krajské kampani i celostátně vymezují proti ANO, také proto jim část lidí dala hlas. Jenže po krajských volbách se vyjednává koalice právě těchto stran, někteří voliči to nesou nelibě. I na sociálních sítích bylo slyšet, že Drápal proto hlas nedostane. Mohlo vás to poškodit?

Bohužel, asi ano. Také jsem to slyšel. Asi mě to poškodilo. Ale nemohl jsem to osobně ovlivnit. Sešlo se několik věcí, proč to nevyšlo, i toto mi zřejmě uškodilo.

Vladimír Drápal

Narodil se 27. března 1964 v Lounech. Před rokem 1989 byl aktivní v disentu. Od roku 2003 do roku 2018 byl ředitelem lounského divadla, aktuálně pracuje jako kurátor a produkční Galerie města Loun. Založil vydavatelství Guerilla Records, které vydává zejména alternativní rock a undergroundovou hudbu.

Vyzkoušel jste si boj o vyšší patra politiky. Plánujete zkusit nějaké jiné politické angažmá?

Ne, rozhodně neplánuji. Senát je podle mého důležitá instituce, dohlíží na demokracii. Chtěl jsem to prostě zkusit, byla to pro mě velká výzva. Ale nic jiného neplánuji.

Budete se tedy dál věnovat kultuře?

Přesně tak. Projektům, které jsou pro mě důležité.