Produkce komunálního odpadu v České republice už pátým rokem roste. Zatímco v roce 2015 vyprodukovali Češi 5,3 miliony tun komunálního odpadu, v roce 2019 to bylo o šest set tisíc tun více; tedy 5,9 milionů tun. Nejvíce se na produkci komunálního odpadu podílí právě Středočeský kraj. Je to do jisté míry logické - Středočeský kraj je největším a nejlidnatějším krajem České republiky.

Ovšem Středočeši statistikám vévodí i v přepočtu vyprodukovaného komunálního odpadu na obyvatele. Každý Středočech podle dat Ministerstva životního prostředí vytvořil v loňském roce 592 kilogramu odpadu. V Praze, kde ve zmíněném roce žilo o téměř sedm deset tisíc lidí méně než ve Středočeském kraji tedy 1,315 milionů obyvatel, připadá na jednoho obyvatele 548 kilogramů.

A produkce komunálního odpadu a odpadu vůbec vzroste pravděpodobně i v letošním roce. Shodli se na tom Deníkem oslovení zástupci firem zabývající se svozem komunálního odpadu. Důvod je podle nich jednoduchý - kvůli epidemiologické situaci a vládním nařízení, kdy zejména v jarních měsících museli být lidé kvůli karanténě doma. Někteří lidé trávili volný čas úklidem, modernizací domovů, veškeré zboží si objednávali přes e-shopy, další pak například přešli na home office, stejně tak doma strávili přes dva měsíce všichni školou povinní.

„Nárůst komunálního odpadu a vůbec odpadu celkově evidujeme tak mezi 15 až 20 procenty,” řekl Deníku Bohumil Rataj, ředitel Technický služeb Benešov a pokračoval: „Velmi, ale velmi přibývá papírového odpadu, a to nejvíce kartonů. Je to právě tím, že si lidé objednávají zboží z internetových obchodů.”

„Odpadů je všeobecně více i kvůli epidemii, ale nárůst není takový, abychom vše museli řešit s městem,” řekla Šárka Salavec Bukovská, jednatelka společnosti AVE Kladno, které zajišťuje svoz komunálního odpadu v největším středočeském městě Kladně.

Nárůst komunálního odpadu pociťují i v Mladé Boleslavi. Podle Jana Rymla ze společnosti Compaq, která zajišťuje svoz komunálního odpadu v Mladé Boleslavi a vůbec celkově v regionu, naštěstí situace není taková jako při první vlně epidemie.

„Není to naštěstí takové jako při první vlně, kdy lidé nesměli ani pořádně do přírody. To byly přetížené sběrné dvory, někteří lidé nepotřebné věci odkládali například u veřejného osvětlení a podobně. Teď to naštěstí není takové. Ale určitě komunálního odpadu přibývá,” sdělil svůj pohled Jan Ryml.

I když lidé produkují více odpadů, rozhodně se to ale nepodepsalo na morálce třídění. Oslovení zástupci firem podotkli, že vždy je co zlepšovat, na třídění ale lidé nerezignovali.

„Rozhodně to není tak, že lidé bezmyšlenkovitě házeli odpad do jednoho kontejneru. Ta to není. Třídění je na dobré úrovni, i když je stále co zlepšovat,” dodal Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov.

„Určitě bylo více nákupů a vaření, když jsme byli všichni doma, než když děti byly ve škole a já s manželem v práci. V době domácí karantény jsem musela téměř každý den vařit, jinak v normální době přes týden příliš nevaříme a nenakupujeme, pouze něco na výrobu svačin a něco k večeři. Takže určitě jsme vyprodukovali více odpadu,” doplnila Lenka Hajná z Kladna.

Produkce komunálního odpadu ve Středočeském kraji od roku 2010 – 2019

Rok Počet obyvatel Vyprodukovaný odpad (v tis.tun) Kom. odpad v přepočtu kg/ osobu 2010 1 257 194 642 510 2011 1 272 877 636 500 2012 1 285 945 705 548 2013 1 297 209 705 544 2014 1 309 139 707 540 2015 1 320 721 713 540 2016 1 333 249 779 584 2017 1 345 764 802 596 2018 1 360 998 805 591 2019 1 377 505 815 592



Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR