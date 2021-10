Praha, kde je v posledních měsících nezaměstnanost vyšší než v jejím okolí, zaznamenala posun z 3,4 na 3,2 procenta. A centrální část republiky zůstává pod celostátním průměrem: v České republice zaznamenaly statistiky nezaměstnanosti během září pokles z 3,6 na 3,5 procenta. Poklesy nepřekvapí; odpovídají předchozím očekáváním analytiků počítajících s oživením pracovního trhu. To výrazněji neovlivnil ani tradiční poprázdninový příliv absolventů.

Během září ve Středočeském kraji ubylo 504 evidovaných nezaměstnaných, když jejich počet na konci měsíce dosahoval 30 148. Neznamená to ale, že by se pracovní změna týkala jen půl tisícovky obyvatel kraje. Skutečný pohyb je mnohem výraznější: během září bylo v kraji nově hlášeno 5461 uchazečů o zaměstnání. Je to mimochodem druhá nejvyšší hodnota v celorepublikovém srovnání hned za Moravskoslezským krajem (5630).

Nejvíce nově hlášených nezaměstnaných, 712, přibylo v kraji na Kladensku; tam je také dlouhodobě evidován absolutně nejvyšší počet nezaměstnaných ze všech středočeských okresů (aktuálně 5545). V hlavním městě, kde je nyní v evidenci 29 926 nezaměstnaných, se jejich počet během září snížil o 1345. Ani v metropoli však nebylo málo nově hlášených lidí bez práce: v evidenci jich během 30 dnů devátého kalendářního měsíce přibylo 3847.

Stále platí, že stejně jako lze zaznamenat výrazné rozdíly v rámci republiky, liší se i míra nezaměstnanosti v různých regionech středních Čech. Na špici s nejnižší hodnotou zůstává okres Praha-východ, který se s 1,5 procenta dostal do pozice republikového premianta s „náskokem“ 0,2 procentního bodu na druhé Jindřichohradecko a 0,3 na Rychnovsko s Jičínskem. Do skupiny okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří v kraji vedle Kladna ještě Mělník a Nymburk; vyšší je dále na Příbramsku, Kolínsku a Berounsku.

Zdroj: Deník