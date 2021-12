Zvěsti, že využití dotací z evropských fondů se může stát nejenom vítanou příležitostí ke zlepšení výuky i prostředí pro žáky, ale také spojencem ve snaze o zachování školy, se před časem šířily mezi řediteli středočeských středních škol a učilišť. Zní to logicky: poskytnutí dotací, včetně těch na úpravy učeben, je podmíněno takzvanou udržitelností projektu. Čili to, co se pořídí, musí sloužit; jinak by příjemce musel dotaci vracet. Právě díky tomu by se prý mohlo podařit zabránit rozhodnutí o sloučení škol a jejich stěhování…