Nové přípravy na koronavirus nemocnice neochromí

Do režimu příprav na možnost, že by mohlo být potřebné přijmout větší počty pacientů nakažených koronavirem, se vracejí oblastní nemocnice zřizované Středočeským krajem. Na rozdíl od jara, kdy to přineslo velké organizační změny spojené i s přerušením plánovaných operací a s dočasným uzavřením pracovišť poskytujících ambulantní péči, by však pacienti podobné dopady pocítit neměli.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň