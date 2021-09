Někdy navigace ukazují řidičům, aby jeli po karlovarské dálnici D6 a plzeňské D5 přes Prahu. Místo běžných osmdesáti kilometrů najedou sto padesát. Trasu ale zvládnou jen o pár minut později. Špatnou zprávou pro řidiče je, že několikaměsíční uzavírka je v plánu i v příštím roce.

Silnice v Jesenici byla řadu měsíců uzavřena v průběhu roku 2019, teď je opět. Průjezdná bude od prosince, ale jen do dubna příštího roku. Pak ji Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zase na několik měsíců zavře.

Navigace mapy.cz nabízí jednu ze tří tras cestu mezi Žatcem a Plzní přes Prahu. Je sice o zhruba 70 kilometrů delší než zbylé dvě, časově ale vyjde téměř nastejno.Zdroj: Mapy.czDůvodem je složitá rekonstrukce kanalizace v tomto městečku. „Jedná se o společnou investici ŘSD, města Jesenice a Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka. Největší objem prací je na rekonstrukci kanalizace a souvisejících objektů, včetně osvětlení ulice. Ze strany ŘSD jde o opravu 1 320 metrů komunikace I/27 a dvou propustků. Společným cílem je dát dohromady starou kanalizaci jako základ pro dlouhodobě kvalitní komunikaci,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Jak se podle ní ukázalo v průběhu prací, dostupná dokumentace ke kanalizačnímu systému nepodchycuje reálný stav. Často se pracuje ve velké hloubce a na poměrně velkých kanalizačních objektech. S tím projekt nepočítal, práce jsou rozsáhlejší a delší. „To vede k tomu, že budou letošní práce probíhat až do poloviny prosince. Úsek, kde se pracuje, se uvede do takového stavu, aby se silnice I/27 v Jesenici mohla otevřít. V dubnu následujícího roku se bude zase pokračovat. Předpokládáme, že práce potrvají do srpna 2022. I v příštím roce se počítá s úplnou uzavírkou komunikace I/27,“ popsala mluvčí ŘSD.

„Zkratka“ přes Prahu

Pro řidiče to není dobrá zpráva. Silnice I/27 je významnou spojkou mezi Plzeňským a Ústeckým krajem, denně jí projedou tisíce aut. Objízdných tras je několik, žádná ale není adekvátní. Řidiči mezi Žatcem a Plzní jezdí přes Lubenec a Manětín či vesničky na Rakovnicku, třetí alternativou je trasa Blatno – Žihle.

„Hodně řidičů teď přes Blatno jezdí. Problémem jsou kamiony, které by Jesenici měly objet přes Rakovník, ale přes nás si zkracují cestu. Silnice kolem Blatna na to nejsou stavěné, dva kamiony se na nich složitě vyhýbají, ničí se krajnice. Silnice z Blatna na Pastuchovice, která byla nedávno opravená, je proto na mnoha místech poničená,“ řekl starosta Blatna na Podbořansku Václav Beneš.

Další alternativou je vyrazit na cestu mezi Žatcem a Plzní přes Prahu po dálnicích D6 a D5. Trasa je sice téměř dvakrát tak dlouhá, při současném složitém objíždění Jesenice je ale časově srovnatelná s cestami po okresních silnicích na pomezí Ústeckého, Středočeského, Karlovarského a Plzeňského kraje.