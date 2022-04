„Medvědi ulehli ke spánku loni v listopadu. Přestože jsme během sezony nezaznamenali páření, doufali jsme, že by už Angara mohla být v očekávání. Na začátku roku se z jedné z ložnic ozýval zvláštní zvuk, který v nás probudil velké naděje. Ty ale krotil fakt, že se mohlo jednat jen o brumlání spících medvědů,“ popsal situaci ředitel zoo René Franěk. Později se ale narození mláděte potvrdilo. Ošetřovatel ho poprvé spatřil a vyfotil 8. března.

Zatím není jisté, jakého je malý huňáč pohlaví. „Ve středu jsme se to za asistence veterináře pokoušeli zjistit, ale stále jsme to nedokázali s jistotou určit. Proto zatím pracovně používáme neutrální jméno Míša,“ vysvětlil ředitel zoo. V souvislosti s návštěvou veterináře bylo medvídě naočkováno proti všem chorobám, které by mohly ohrozit jeho zdraví.

Mládě už se volně prochází po výběhu s matkou Angarou, k vidění bývá zpravidla každé dopoledne. Živí se stravou velmi podobnou té, kterou dostávají malé děti. Krmí se mléčnými výrobky, ovocem a zeleninou, ale i granulemi.

Velká sláva se v zoo chystá v sobotu 4. června. To si zahrada bude připomínat 25 let své existence. Provozovatelé slibují oslavu s koncertem, grilováním a dalšími překvapeními pro děti i dospělé.